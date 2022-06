IFF start selectie voor jaarlijkse Green Finance Award op World Environment Day

BEIJING, 6 juni 2022 /PRNewswire/ -- Het International Finance Forum (IFF) zal vanaf 5 juni, wanneer het ook World Environment Day is, beginnen met het accepteren van aanvragen voor de jaarlijkse IFF Global Green Finance Award.

In navolging van het thema van de World Environment Day ('Only One Earth', oftewel 'slechts één aarde'), dat de nadruk legt op de noodzaak om te veranderen door middel van beleidsaanpassingen en onze keuzes om op een duurzame manier in harmonie met de natuur te leven, richt de IFF Global Green Finance Award zich op aanvragers die groene financiële oplossingen bieden die de transformatie van economische groeimodi bevorderen, bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van verontreiniging, klimaatverandering aanpakken en tevens energie-efficiëntie, energiebehoud en uitstootvermindering stimuleren. De prijs is dit jaar een wereldwijde oproep voor innovaties en toepassingspraktijken op het gebied van beleid, systeem, industrie, diensten, technologie en het opbouwen van talent.

De aarde is ons enige thuis en we moeten de beperkte middelen ervan beschermen. Niet-duurzame consumptie en productie dragen bij aan klimaatverandering, natuurlijke degradatie, biodiversiteitsverlies, vervuiling en alarmerende hoeveelheden afval. Al deze kwesties beïnvloeden en overlappen elkaar, waardoor de toekomst van de planeet ernstig in gevaar komt.

Natuurlijke hulpbronnen vormen de basis voor de meeste goederen, diensten en faciliteiten, en de basis die onze economie ondersteunt. Het lineaire consumptiemodel is een drijvende kracht achter de wereldwijde economie, waarbij helaas enorme hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen worden verbruikt. De natuur bevindt zich in de 'noodstand' en er is niet veel tijd over.

Om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot 1,5 °C moeten we ervoor zorgen dat de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 met de helft is verminderd. Door de aanhoudende impact van de COVID-19-pandemie in de afgelopen drie jaar en de recente intense geopolitieke onrust in de wereld, staan economieën wereldwijd echter aan de rand van economische crises en energiecrises. Het is dringend zaak nu te handelen om de dreigende crisis het hoofd te bieden. Dit alles vereist echter een sterke financiële ondersteuning.

Met het oog op de dubbele uitdaging die de klimaatverandering en de wereldwijde economische crisis vormen, is groene financiering een sterk instrument geworden dat landen over de hele wereld proberen te bevorderen. Er zijn veel baanbrekende praktijken en pogingen gedaan op het gebied van beleid, systemen, industrieën en de ontwikkeling van het menselijk potentieel. Het is cruciaal om deze succesvolle best practices wereldwijd te bevorderen en de popularisering van groene financiën te versnellen om groene groei en duurzame ontwikkeling te stimuleren.

De IFF Global Green Finance Award is in 2020 door het IFF gelanceerd en wordt beoordeeld door een panel van 25 wereldwijd invloedrijke, gezaghebbende financiële leiders en elite uit de financiële en milieusector. In 2022 omvat de prijs 10 Innovation Awards voor innovatieve projecten en 10 Annual Awards voor instellingen.

Annual Awards for Institutions worden toegekend aan instellingen die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan wereldwijde, regionale of nationale duurzame ontwikkeling door middel van groene financieringsmethoden, waaronder het bereiken van een koolstofpiek en koolstofneutraliteit, het aanpakken van klimaatverandering en het behoud van de biodiversiteit. De groene financiële activiteiten van de instellingen moeten duurzaam en winstgevend zijn.

Innovation Awards for Innovative Projects worden toegekend aan projecten die een aanzienlijke innovatie op het gebied van groene financiering aantonen, met name die projecten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van een koolstofpiek en koolstofneutraliteit, het aanpakken van de klimaatverandering en het bevorderen van het behoud van de biodiversiteit.

Elke instelling die activiteiten uitvoert die de ontwikkeling van groene financiering bevorderen en echte voordelen opleveren, kan een aanvraag indienen om voor de Awards in aanmerking te komen, waaronder openbare, particuliere en non-profitorganisaties.

"Financiering is een veerkrachtig en effectief instrument om duurzame ontwikkeling te bevorderen, en groene financiering zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De winnaars van de IFF Global Green Finance Innovation Award zijn pioniers, initiatiefnemers en voorvechters van een groene en koolstofarme industrie. Ze leiden de stroom van groene investeringen naar de sector van de duurzame ontwikkeling," aldus Han Seung-soo, voorzitter van het jurycomité, co-voorzitter van het IFF, de 56e voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN en voormalig premier van de Republiek Korea.

"De IFF Global Green Finance Innovation Award zal de ontwikkeling van groene financiering blijven bevorderen en een duurzame wereld ondersteunen met voordelen voor de hele mensheid."

Het IFF is door de Verenigde Naties en een aantal internationale organisaties in hoge mate geprezen en algemeen erkend voor zijn belangrijke rol in het bevorderen van de groene en duurzame ontwikkeling door financiële instellingen. In de jaarverslagen en MVO-verslagen die in 2022 door Chinese financiële instellingen zijn bekendgemaakt, hebben onder andere Bank of China, China Securities, Postal Savings Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Qingdao, Industrial Bank en Huaxia Bank, de toekenning publiekelijk aangekondigd als een belangrijke prestatie in het strikt vervullen van hun sociale verantwoordelijkheid en het krachtig ontwikkelen van groene financiën. Naast het bevorderen van groene financiering door financiële instellingen, speelt de IFF Global Green Finance Award ook een actieve rol in het ondersteunen van lokale overheden om de dubbele koolstofdoelstellingen te bereiken.

Het International Finance Forum (IFF) is een onafhankelijke, non-profit, niet-gouvernementele internationale organisatie die in oktober 2003 in Beijing is opgericht door de financiële leiders van de G20-landen, opkomende markten en internationale organisaties, waaronder China, de Verenigde Staten, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Wereldbank en het IMF. Het IFF is niet alleen een al lang bestaand, hoogwaardig platform voor dialoog en communicatie, maar ook een onderzoeksnetwerk op financieel gebied dat de F20-status (Finance 20) heeft verkregen.

SOURCE International Finance Forum (IFF)