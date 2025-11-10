El Foro Biban 2025 concluye en Riad con acuerdos por valor de más de 10.100 millones de dólares y una participación mundial récord

RIAD, Arabia Saudita, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas (Monsha'at) clausuró el Foro Biban 2025, el evento insignia de Arabia Saudita para emprendedores, startups y pequeñas y medianas empresas (PYMES), celebrado del 5 al 8 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Conferencias Riyadh Front.

Photo from Biban Forum

Celebrado bajo el lema "Destino Global de Oportunidades", el foro atrajo a más de 100.000 participantes de 113 países, reuniendo a emprendedores, inversores, responsables políticos y líderes empresariales de todo el mundo. Durante cuatro días, Biban fue testigo de la firma de memorandos de entendimiento y acuerdos por valor de más de 10.100 millones de dólares, lo que subraya el auge de Arabia Saudí como destino líder en innovación, inversión y crecimiento empresarial.

La edición de este año contó con un excepcional elenco de ponentes y líderes de opinión internacionales, entre los que se encontraban Ricardo Kaká, leyenda del fútbol convertido en emprendedor e inversor, y Simon Squibb, reconocido emprendedor en serie y defensor del empoderamiento de las startups. Sus ponencias inspiraron al público con ideas sobre cómo transformar la pasión en propósito, invertir en innovación y crear empresas que impulsen el crecimiento sostenible y el impacto social.

Biban 2025 funcionó como un mercado global de oportunidades, presentando más de 10.000 oportunidades de inversión de los sectores público y privado para ayudar a los emprendedores a ampliar su alcance, atraer financiación y forjar alianzas estratégicas. El evento Startup Door ofreció a 1.021 startups de 66 países la oportunidad de mostrar sus proyectos, interactuar con inversores y conectar con socios potenciales, reforzando la posición de Biban como centro global líder para el emprendimiento.

Uno de los momentos más destacados del evento fue el Investors Arena, un espacio dedicado que facilitó el diálogo directo y la negociación entre inversores y startups. El foro también contó con un escenario de presentaciones, donde emprendedores de todo el mundo presentaron sus ideas a un público internacional e inversores, mostrando la innovación y la creatividad que están dando forma al futuro del emprendimiento.

Otro momento clave fue la final mundial de la Copa Mundial de Emprendimiento, que reunió a startups líderes de todo el mundo para competir por el reconocimiento global y un premio total de 1,5 millones de dólares. "Swijin AG" fue anunciada como ganadora de la edición de 2025, marcando un hito en una de las competiciones de emprendimiento más grandes y prestigiosas del mundo.

Al concluir Biban 2025, sus logros, desde las alianzas multimillonarias y la participación global hasta la presencia de ponentes e innovadores de talla mundial, reflejan el rápido progreso del Reino en el fortalecimiento del sector privado, el fomento de la innovación y el posicionamiento de Arabia Saudita como un destino global de oportunidades.