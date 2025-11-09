Le Forum Biban 2025 s'achève à Riyad avec des accords dont la valeur dépasse 10,1 milliards de dollars et une participation mondiale record

RIYAD, Arabie saoudite, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Autorité générale des petites et moyennes entreprises (Monsha'at) a conclu le Forum Biban 2025, l'événement phare de l'Arabie saoudite pour les entrepreneurs, les startups et les petites et moyennes entreprises (PME), qui s'est tenu du 5 au 8 novembre au Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Placé sous le thème « Une destination mondiale pour les opportunités », le forum a attiré plus de 100 000 participants venus de 113 pays, réunissant des entrepreneurs, des investisseurs, des décideurs politiques et des chefs d'entreprise du monde entier. En quatre jours, le Forum Biban a vu la signature de protocoles d'accord et d'accords pour une valeur supérieure à 10,1 milliards de dollars, soulignant l'émergence de l'Arabie saoudite en tant que destination de premier plan pour l'innovation, l'investissement et la croissance entrepreneuriale.

L'édition de cette année a présenté une liste exceptionnelle d'intervenants et de leaders d'opinion internationaux, dont Ricardo Kaká, la légende du football devenue entrepreneur et investisseur, et Simon Squibb, le célèbre entrepreneur en série et défenseur de l'autonomisation des startups. Leurs sessions ont inspiré le public en lui suggérant des idées pour transformer la passion en objectif, investir dans l'innovation et créer des entreprises qui stimulent la croissance durable et l'impact social.

Biban 2025 a servi de place de marché mondiale des opportunités, présentant plus de 10 000 opportunités d'investissement dérivées des secteurs public et privé afin d'aider les entrepreneurs à élargir leur champ d'action, à attirer des financements et à forger des partenariats stratégiques. La Porte des startups (Startup Door) a permis à 1 021 startups de 66 pays de présenter leurs projets, de rencontrer des investisseurs et d'entrer en contact avec des partenaires potentiels, renforçant ainsi la position du Forum Biban en tant que plaque tournante mondiale de l'entrepreneuriat.

L'un des points forts de l'événement a été l'Arène des investisseurs, un espace dédié qui a facilité le dialogue direct et la conclusion d'accords entre investisseurs et startups. Le forum a également accueilli une Scène de pitching, où des entrepreneurs du monde entier ont présenté leurs idées à un public international et à des investisseurs, mettant en avant l'innovation et la créativité qui façonnent l'avenir de l'entrepreneuriat.

Un autre point fort a été la finale mondiale de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat, qui a rassemblé des startups de premier plan venues du monde entier pour concourir en vue d'une reconnaissance mondiale et de prix d'une valeur totale de 1,5 million de dollars. La société Swijin AG a été déclarée lauréate de l'édition 2025, marquant ainsi une étape importante dans l'un des concours d'entrepreneuriat les plus importants et les plus prestigieux au monde.

À l'heure où s'achève le Forum Biban 2025, ses réalisations, qu'il s'agisse des partenariats de plusieurs milliards de dollars, de la participation mondiale ou de l'engagement d'intervenants et d'innovateurs de renommée internationale, témoignent des progrès accélérés du Royaume en matière d'habilitation du secteur privé, de promotion de l'innovation et de positionnement de l'Arabie saoudite en comme destination mondiale pour les opportunités.

