El Grupo Ferrero adquiere Bold Snacks, una empresa brasileña líder en snacks proteicos

LUXEMBURGO, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Ferrero ha anunciado la firma de un acuerdo con Bold Snacks, una empresa brasileña líder en snacks proteicos premium. Fundada en 2018, Bold Snacks ha experimentado un fuerte crecimiento desde su creación, impulsado por su estrategia digital y por un innovador portafolio de barritas proteicas, que recientemente se ha expandido al segmento de proteínas en polvo a base de suero lácteo (whey protein).

Bold Snacks

"Nos complace dar la bienvenida a Bold Snacks al Grupo Ferrero. Esta operación marca nuestra primera entrada en el segmento de better-for-you en Sudamérica", señaló Daniel Martínez Carretero, Chief Financial Officer de Grupo Ferrero. En ese sentido, Martínez afirmó: "Bold Snacks constituye una marca distintiva que tiene un fuerte impulso en Brasil. Con esta transacción, proseguiremos consolidando nuestra presencia en la categoría y, al mismo tiempo, respaldando el desarrollo continuo de nuestra cartera de productos en mercados clave".

Como parte de la transacción comercial, Ferrero asumirá la gestión de la oficina y la planta de Bold Snacks en Divinópolis, en el Estado de Minas Gerais. Como resultado, la operación permitirá la incorporación de aproximadamente 300 empleados a Ferrero Brasil."Integrarse en Ferrero supone una magnífica oportunidad para nuestro negocio y nuestro personal", declaró el fundador y CEO de Bold Snacks, Gabriel Ferreira. "Lograr el reconocimiento de una compañía de alimentos a la vanguardia internacional con una sólida trayectoria de creación y ampliación de marcas icónicas, brinda una oportunidad única de acelerar nuestro crecimiento y llevar Bold Snacks a más consumidores que nunca".

La adquisición prevista incorpora a Bold Snacks refuerza el portafolio de marcas better-for-you del Grupo Ferrero, ya consolidado y en crecimiento del Grupo Ferrero, como Eat Natural y FULFIL en Europa y Power Crunch en Norteamérica. En Brasil, Ferrero y su empresa afiliada Dori Alimentos, perteneciente a Ferrara, emplean actualmente a 4 500 empleados que operan en cinco plantas y tres oficinas.

Se espera que la operación se cierre en los próximos meses, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Acerca del Grupo Ferrero

El Grupo Ferrero es líder mundial en elaboración de alimentos dulces envasados y goza de un reconocido renombre por sus marcas icónicas como Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® y Tic Tac®, junto con otras marcas favoritas a escala local.

Fundada en 1946 en Alba, Italia, Ferrero conmemora 80 años como grupo familiar regido por su tercera generación hoy día, que cuenta con más de 50 000 trabajadores y operaciones en más de 170 países. La compañía aúna una tradición arraigada y un compromiso con la calidad por medio de la innovación constante que imprime tanto a sus marcas asentadas como a categorías recientes, entre otras, las de helados, galletas, panadería, cereales para el desayuno y el segmento de better-for-you. Guiada por una visión largoplacista, Ferrero se orienta a una evolución sostenible y responsable, a través del refuerzo de su presencia en segmentos emergentes sin por ello renunciar a sus valores, que orbitan en torno a la excelencia y el cuidado.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2936937/BOLD_SNACKS.jpg