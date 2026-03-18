Ferrero fait l'acquisition de Bold Snacks, l'un des principaux fabricants brésiliens de snacks protéinés

LUXEMBOURG, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Ferrero a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de Bold Snacks, l'un des principaux fabricants brésiliens de snacks protéinés haut de gamme. Fondé en 2018, Bold Snacks a connu une forte croissance dès ses débuts, portée par sa stratégie digitale et à son portefeuille innovant de barres protéinées. L'entreprise s'est récemment développée sur le segment des poudres de whey.

Bold Snacks

« Nous sommes ravis d'accueillir Bold Snacks au sein de Ferrero, ce qui marque notre première entrée sur le segment des produits plus sains en Amérique du Sud », a déclaré Daniel Martinez Carretero, directeur financier du groupe Ferrero. « Bold Snacks est une marque distinctive qui connaît une forte dynamique au Brésil, et cette opération renforce notre présence dans cette catégorie tout en soutenant le développement continu de notre portefeuille dans des zones géographiques clés. »

Dans le cadre de cette opération, Ferrero reprendra les bureaux et l'usine de Bold Snack à Divinópolis, Minas Gerais, et environ 300 salariés devraient rejoindre Ferrero Brésil.

« Faire partie de Ferrero est une opportunité extraordinaire pour notre entreprise et nos collaborateurs », a déclaré Gabriel Ferreira, fondateur et PDG de Bold Snacks. « Le fait d'être reconnu par un leader mondial de l'alimentation, fort d'une solide expérience dans la création et le développement de marques emblématiques, représente une opportunité unique d'accélérer notre croissance et de faire connaître Bold Snacks à un nombre de consommateurs plus important que jamais. »

L'acquisition prévue ajoute Bold Snacks à la gamme croissante de marques better-for-you du groupe Ferrero, telles que Eat Natural et FULFIL en Europe et Power Crunch en Amérique du Nord. Au Brésil, Ferrero et sa société affiliée Dori Alimentos, détenue par Ferrara, emploient actuellement 4 500 personnes réparties entre cinq usines et trois bureaux.

L'opération devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

À propos du groupe Ferrero

Le groupe Ferrero est un leader mondial de l'épicerie sucrée, reconnu pour ses marques emblématiques telles que Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® et Tic Tac®, ainsi que pour des marques locales incontournables.

Fondé en 1946 à Alba, en Italie, Ferrero célèbre 80 ans d'existence en tant que groupe familial, avec 50 000 collaborateurs et une présence dans plus de 170 pays. L'entreprise allie un solide héritage et un engagement constant en faveur de la qualité à une innovation continue, couvrant de nombreuses catégories : glaces, biscuits et produits de viennoiseries, céréales pour le petit-déjeuner et offres plus équilibrées. Guidé par une vision de long terme, Ferrero privilégie une croissance durable et responsable, renforce sa présence sur des segments émergents tout en restant fidèle à ses valeurs d'excellence et d'attention.

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