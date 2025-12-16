El Grupo IULIUS selecciona a Yardi para mejorar la gestión de su cartera de comercios y oficinas

- El Grupo IULIUS selecciona a Yardi para mejorar la gestión de su cartera nacional de comercios minoristas y oficinas

El desarrollador y operador inmobiliario con sede en Iaşi adopta tecnologías basadas en la nube para agilizar las operaciones y fortalecer la colaboración estratégica.

IAŞI, Rumanía, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo IULIUS, promotor y operador líder de proyectos de regeneración urbana de uso mixto en Rumanía, ha seleccionado a Yardi® para apoyar y optimizar la gestión de su extensa cartera comercial. Con más de 320.000 metros cuadrados de espacio comercial y más de 1.000 inquilinos en todo el país, IULIUS ha desempeñado un papel fundamental en la creación de modernos destinos comerciales y de oficinas, consolidándose como un actor clave en la evolución del sector inmobiliario comercial de Rumanía.

Como parte de la colaboración, IULIUS implementará la Suite Comercial de Yardi, incluyendo Yardi Voyager®, para integrar datos financieros y operativos en una única plataforma en la nube. Este sistema centralizado proporcionará visibilidad de la cartera en tiempo real, mejorará la coordinación interdepartamental y optimizará la toma de decisiones estratégicas. La automatización de las compras y el procesamiento de facturas aumentará aún más la eficiencia al reducir las intervenciones manuales, mejorar la transparencia del gasto y fortalecer la gestión de proveedores.

"La digitalización es un factor clave para nuestro futuro, y Yardi nos ayudará a optimizar nuestras operaciones principales, a la vez que respalda nuestra expansión en Rumanía", afirmó Adrian Giurgiu, director financiero de IULIUS Company. "Una plataforma unificada nos brinda mayor claridad, mejor control y la flexibilidad para adaptarnos a medida que nuestra cartera continúa creciendo".

"IULIUS ha sido fundamental en la configuración de destinos urbanos y comerciales modernos en Rumanía", afirmó Neal Gemassmer, vicepresidente y director general internacional de Yardi. "Nos complace apoyar su continuo crecimiento con tecnología que unifica las operaciones, aumenta la transparencia y facilita la toma de decisiones estratégicas en toda su creciente cartera".

Acerca del Grupo IULIUS

IULIUS es una promotora y operadora especializada en grandes proyectos de regeneración urbana de uso mixto en Rumanía, con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario y presencia en cuatro importantes ciudades del país: Iași, Timișoara, Cluj-Napoca y Suceava. El valor de las inversiones realizadas en Rumanía supera los 2000 millones de euros. Para más información, visite iuliuscompany.ro.

Acerca de Yardi

Yardi® desarrolla software líder en la industria para empresas inmobiliarias de todo tipo y tamaño en todo el mundo. Con más de 10.000 empleados, Yardi colabora con sus clientes para impulsar una innovación significativa en el sector inmobiliario. Para más información sobre cómo Yardi se prepara para el futuro, visite yardi.eu.

