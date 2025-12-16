IULIUS Group choisit Yardi pour améliorer la gestion de son portefeuille national dans le domaine de l'immobilier commercial et de bureaux

Le promoteur et opérateur immobilier basé à Iaşi adopte des technologies fondées sur l'informatique en nuage pour rationaliser ses opérations et consolider ses collaborations stratégiques

IAŞI, Roumanie, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- IULIUS Group, l'un des principaux promoteurs et opérateurs de projets de rénovation urbaine à usage mixte en Roumanie, a choisi Yardi® pour soutenir et optimiser la gestion de son vaste portefeuille immobilier commercial. À la tête de plus de 320 000 m² d'espace commercial représentant plus de 1 000 locataires à travers le pays, IULIUS a joué un rôle essentiel dans la création de locaux commerciaux et de bureaux modernes en s'imposant comme un acteur central de l'évolution du secteur de l'immobilier commercial en Roumanie.

Dans le cadre de ce partenariat, IULIUS mettra en œuvre la suite commerciale de Yardi, notamment Yardi Voyager®, afin d'intégrer les données financières et opérationnelles dans une plateforme en nuage unique. Ce système centralisé offrira une visibilité en temps réel du portefeuille, améliorera l'alignement entre les différents services et appuiera la prise de décision stratégique. L'automatisation de la passation des marchés et du traitement des factures augmentera encore l'efficacité en réduisant les interventions manuelles, en améliorant la transparence des dépenses et en renforçant la gestion des fournisseurs.

« La transition numérique est un catalyseur clé pour notre avenir, et Yardi nous aidera à optimiser nos opérations principales tout en favorisant notre expansion à travers la Roumanie », a déclaré Adrian Giurgiu, directeur financier de IULIUS Company. « Une plateforme unifiée nous donne une plus grande clarté, un meilleur contrôle et la souplesse nécessaire pour nous adapter à l'évolution de notre portefeuille. »

« IULIUS a contribué de manière décisive à façonner des espaces urbains et commerciaux modernes dans toute la Roumanie », a ajouté Neal Gemassmer, vice-président et directeur général de la division internationale de Yardi. « Nous sommes ravis de soutenir sa croissance continue grâce à une technologie qui uniformise les opérations, accroît la transparence et facilite la prise de décisions stratégiques dans l'ensemble de son portefeuille en expansion. »

Découvrez comment Yardi peut accompagner le développement de votre portefeuille immobilier commercial avec ses solutions évolutives basées sur des données.

À propos de IULIUS Group

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'immobilier et d'une présence dans quatre villes majeures du pays : Iași, Timișoara, Cluj-Napoca et Suceava, IULIUS est un promoteur et un opérateur spécialisé dans les grands projets de rénovation urbaine à usage mixte en Roumanie. La valeur des investissements réalisés par IULIUS Group en Roumanie dépasse les 2 milliards d'euros. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site iuliuscompany.ro.

À propos de Yardi

Yardi® met au point des logiciels de pointe pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières à travers le monde. Comptant plus de 10 000 salariés, Yardi travaille avec ses clients pour stimuler sensiblement l'innovation dans le secteur de l'immobilier. Pour obtenir plus d'informations sur la façon dont Yardi contribue à dynamiser l'avenir, consultez le site yardi.eu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845539/Yardi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447766/5681715/Yardi_Logo.jpg