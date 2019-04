El Grupo Tongwei dona central fotovoltaica para zona despoblada de la meseta tibetana

CHENGDU, China, 22 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El 17 de abril se celebró una ceremonia de donación titulada "Para iluminar zona despoblada y proteger al río Yangtsé -- El Grupo Tongwei se compromete", en la Estación de Protección Ecológica del Nacimiento del Yangtsé. El Grupo Tongwei para Green River donó diez juegos de unidades de generadores de energía fotovoltaica, después de la última donación de 2018. La actividad benéfica apunta a brindar energía eléctrica para el equipamiento del observatorio de Lago Bande, así como apoyo a la protección del hábitat del ánsar indio. Kevin Rudd, ex Primer Ministro de Australia y presidente del Asia Society Public Institute, envió una carta de felicitación al evento.

En los últimos diez años, Tongwei ha estado progresando en la industria de la energía solar. En la actualidad, se ha convertido en una empresa fotovoltaica integrada que abarca desde la producción inicial "upstream" de silicona cristalina y la producción de celdas solares de alto rendimiento hasta la construcción y operación de estaciones terminales de energía fotovoltaica. Sichuan Yongxiang Co., Ltd., una subsidiaria "upstream" de la cadena industrial, tiene una capacidad de producción de 80.000 toneladas de silicona cristalina de alta pureza por año, la tercera en el mundo. Tongwei Solar Co., Ltd., "midstream" (transporte, almacenamiento y comercialización) de la cadena industrial, tiene una capacidad de producción de celdas solares de 13 gigavatios. Se espera que para fines de 2019 la producción total supere los 20 gigavatios, lo cual la convertirá en la mayor empresa de celdas solares del mundo en términos de producción y despacho por tres años consecutivos. Al final de la cadena industrial, Tongwei trata de combinar la acuicultura con la generación de energía solar de manera orgánica, y de promover enérgicamente el modelo de desarrollo innovador que integra la piscicultura y la energía fotovoltaica.

En el futuro, Tongwei seguirá trabajando duramente y esforzándose para cumplir el objetivo de desarrollar una empresa de energía limpia de nivel mundial, y seguirá impulsando la campaña global para revolucionar la energía limpia y crear el medio ambiente más bello para las generaciones futuras.

FUENTE Tongwei Group

