Tongwei Group doou uma usina fotovoltaica para zona despovoada do platô tibetano

CHENGDU, China, 22 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- No dia 17 de abril, uma cerimônia de doação, intitulada "Para iluminar a zona despovoada e proteger o Rio Yangtze - o Grupo Tongwei está comprometido", foi realizada com sucesso na Estação de Proteção Ecológica da Nascente do Yangtze. Dez conjuntos de unidades geradoras de energia fotovoltaica foram doados pelo Tongwei Group para Green River, após o último em 2018. A atividade caritativa tem o objetivo de fornecer energia elétrica para equipamentos do observatório no Lago Bande, bem como apoio para a proteção do habitat dos gansos de cabeça listrada. Kevin Rudd, ex-primeiro-ministro da Austrália e presidente do Asia Society Public Institute, enviou uma carta de felicitações pelo evento.

Nos últimos dez anos, a Tongwei evolui no setor de energia fotovoltaica. Agora, ela se transformou em um empreendimento fotovoltaico integrado que abrange a produção de silício cristalino upstream, a produção de células solares de alto desempenho e a construção e operação de terminais de usinas fotovoltaicas. Sichuan Yongxiang Co., Ltd., uma subsidiária upstream da cadeia industrial, tem uma capacidade de produção de 80.000 toneladas por ano de silício cristalino de alta pureza, ocupando o terceiro lugar no mundo. Tongwei Solar Co., Ltd., midstream da cadeia industrial, tem uma capacidade de produção de células solares de 13 GW. A produção total deverá exceder os 20 GW até o final de 2019, tornando-se a maior empresa de células solares do mundo em termos de produção e expedição por três anos consecutivos. No final da cadeia industrial, a Tongwei tenta combinar aquicultura com a produção de energia fotovoltaica organicamente e promove vigorosamente o modelo de desenvolvimento inovador que integra a pesca e a energia fotovoltaica ".

Olhando para o futuro, a Tongwei continuará a trabalhar arduamente e a lutar pelo objetivo de construir uma empresa de energia limpa de primeira classe e impulsionar a campanha global para revolucionar a energia limpa, de modo a criar um ambiente mais bonito para as gerações futuras!

FONTE Tongwei Group

