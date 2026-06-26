El Hospital Montefiore Mount Vernon inaugura la primera y más amplia fase de renovación de su Departamento de Emergencias

El proyecto está respaldado por una subvención de inversión de capital de 41 millones de dólares del estado de Nueva York para la transformación del Hospital Montefiore Mount Vernon

MOUNT VERNON, N.Y., 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Montefiore y la alcaldesa Shawyn Patterson-Howard acaban de inaugurar la primera y más amplia fase de expansión y renovación del Departamento de Emergencias del Hospital Montefiore Mount Vernon. La activación de una parte de la inversión de capital de 41 millones de dólares concedida por el estado de Nueva York para la transformación del Hospital Montefiore Mount Vernon, con el objetivo de establecer un nuevo estándar en atención accesible, permite que la primera fase de la renovación del Departamento de Emergencias incorpore 11 nuevas camas para pacientes, dos salas de triaje y una de aislamiento; todo ello permitirá atender a las personas de manera más eficiente y adecuada según la gravedad de sus afecciones. Las nuevas áreas de atención se complementan con un vestíbulo de seguridad, una sala de espera y espacios exclusivos para el personal: una sala de descanso, vestuarios y oficinas administrativas.

"Juntos hemos demostrado cómo, en comunidad, estamos siendo capaces de garantizar que los vecinos de Mount Vernon reciban nada menos que la mejor atención, administrada por los mejores médicos y profesionales, y en las instalaciones más modernas", asegura la alcaldesa de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard. "Este departamento de emergencias refleja el éxito de nuestras gestiones en beneficio de la comunidad y encarna nuestra visión de fomentar un futuro más saludable para nuestros amigos, vecinos y familias".

Se prevé que las fases adicionales de la renovación del Departamento de Emergencias se terminen durante la segunda mitad de 2027. Todas estas renovaciones habrán casi triplicado el tamaño del departamento y duplicado su capacidad de atención, lo que permitirá recibir entre 40,000 y 50,000 visitas al año.

La inauguración del recién renovado Departamento de Emergencias se celebra poco después de la modernización del Centro de Salud y Bienestar Familiar del Hospital Montefiore Mount Vernon, una mejora que también fue posible gracias a la inversión de capital de 41 millones de dólares correspondientes a una subvención del estado de Nueva York. Este centro de atención tanto primaria como especializada, completamente renovado, ofrece los servicios de excelencia de Montefiore Einstein en una amplia gama de especialidades, desde cardiología, ginecología, uroginecología y enfermedades infecciosas a neurología y oído, nariz y garganta.

"La atención primaria y especializada es la vía de acceso a la salud, mientras que el Departamento de Emergencias es la puerta principal de nuestro hospital", comenta Regginald Jordan, Vicepresidente de Servicios Clínicos y Director Ejecutivo del Hospital Montefiore Wakefield y del Hospital Montefiore Mount Vernon. "La conclusión de estas primeras fases del plan de transformación responde a las dinámicas necesidades de la comunidad de Mount Vernon, y amplía significativamente el acceso a la atención médica".

De cara al futuro, además de seguir con las renovaciones del Departamento de Emergencias, el Hospital Montefiore Mount Vernon sigue adelante en la construcción y modernización de sus quirófanos que contarán con salas quirúrgicas renovadas y equipadas con las más avanzadas tecnologías. Estas mejoras permitirán ofrecer un mayor número de opciones quirúrgicas cerca de los hogares de los residentes de Mount Vernon que reciben atención en Montefiore. Está previsto que el proyecto quede terminado en su totalidad en 2027.

De Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su facultad de Medicina, Albert Einstein College of Medicine, informa directamente sobre la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia de Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es una red de atención médica totalmente integrada que da servicios médicos plenos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefioreeinstein.org. Síganos en Twitter, Instagram y LinkedIn, o véanos en Facebook y YouTube.

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FUENTE Montefiore Health System