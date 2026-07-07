JOSIE HULL, NACIDA COMO GEMELA SIAMESA, ELIGE A CHILDREN'S HOSPITAL AT MONTEFIORE EINSTEIN COMO EL 50.º HOSPITAL ASOCIADO DE "ONCE UPON A ROOM"

Once Upon a Room es una organización sin ánimo de lucro fundada por Josie, que colabora con hospitales para crear entornos que contribuyan a la recuperación de niños y adolescentes, y quien este mes cumple 25 años.

BRONX, N.Y., 7 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Once Upon a Room ha seleccionado a Children's Hospital at Montefiore Einstein (CHAM) como el quincuagésimo (50º) de sus hospitales asociados. Once Upon a Room es una organización sin fines de lucro fundada por Josie Hull, que se dedica a enriquecer la vida de niños hospitalizados. Hull fue gemela siamesa al nacer y creó esta organización inspirándose en su propia experiencia como paciente. Esta nueva alianza fue oficializada el 2 de julio, fecha en la que Josie y las cofundadoras de esta organización, su madre Jenny y su mejor amiga Siena, ayudaron a transformar las habitaciones de jóvenes pacientes en CHAM.

Children's Hospital at Montefiore es un hospital pediátrico líder ubicado en el Bronx, Nueva York, conocido entre otras cosas por haber separado con éxito a dos pares de gemelos siameses: Carl y Clarence Aguirre en 2004, y Jadon y Anias McDonald en 2016. Josie y su hermana Teresa, unidas por la cabeza al nacer, fueron separadas en el UCLA Medical Center en 2002, durante una operación que duró 23 horas.

Josie y Teresa pasaron gran parte de sus vidas recibiendo atención médica. Durante todo este tiempo su madre descubrió el poder sanador de incorporar pequeños detalles a la habitación de Josie durante sus periodos de hospitalización. En 2014, fundaron Once Upon a Room, una organización que desde entonces ha transformado 30,000 habitaciones hospitalarias de niños de todo el país.

Nuestro objetivo era compartir un sencillo acto de bondad con niños que atravesaban un momento difícil", comenta Josie, que este mes cumplirá 25 años. "Hoy en día nuestra organización se ha convertido en un movimiento de alcance nacional que lleva calor, esperanza y amor a las habitaciones de niños hospitalizados, una por una", dice. "Nos llena de alegría haber alcanzado la cifra de cincuenta hospitales colaboradores y de trabajar con el maravilloso equipo de CHAM nos hace enormemente felices."

La gran CHAMilia

Los equipos médicos de CHAM dan atención hospitalaria a más de 7,000 niños al año. Muchos de ellos reciben tratamientos altamente especializados para enfermedades como el cáncer, la insuficiencia cardíaca y afecciones respiratorias graves; algunos de estos niños permanecen hospitalizados durante semanas o incluso meses. El Departamento de Child Life de CHAM está integrado por los llamados Child Life Specialists, unos profesionales de la salud que reconocen las necesidades emocionales y de desarrollo de los niños y les ayudan a afrontar tanto la vida en un hospital como las propias intervenciones, que pueden resultar muy estresantes. Estos especialistas son una parte integral de la "CHAMilia", y como tales, aplican diversos instrumentos y técnicas para educar a los pacientes pediátricos sobre sus enfermedades y tratamientos; además, crean actividades —como el baile anual de graduación (prom) de CHAM— para crear experiencias de plenitud durante su estancia en el hospital.

"Para los niños pequeños estar lejos de sus hogares y de sus familias suele ser muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que además están enfermos y necesitan tratamiento", explica Hilary Woodward, MS, CCLS, Directora de Programas para Pacientes y Familias de The Children's Hospital at Montefiore Einstein. "La colaboración con Once Upon a Room nos aporta una nueva y significativa forma de consolar y hacer felices a nuestros pacientes, mientras nuestros equipos clínicos administran terapias avanzadas para que se recuperen y puedan regresar a sus casas lo antes posible."

El equipo de Child Life de CHAM empieza por identificar a los pacientes cuyas habitaciones podrían transformarse. A continuación, el paciente o su familia responde a un cuestionario sobre sus gustos, pasatiempos e intereses. A partir de las preferencias y necesidades específicas de cada niño, el equipo de Once Upon a Room personaliza y decora la habitación del hospital con objetos que el paciente puede disfrutar durante su estancia en CHAM, y que luego podrá llevarse a casa seguir teniéndolos durante el proceso de recuperación.

De Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su facultad de Medicina, Albert Einstein College of Medicine, informa directamente sobre la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia de Montefiore Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es una red de atención médica totalmente integrada que da servicios médicos plenos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefioreeinstein.org. Síganos en Twitter, Instagram y LinkedIn, o véanos en Facebook y YouTube.

FUENTE Montefiore Health System