El icono de la musica latina, Rubén Blades regresa a los escenarios despues de dos años con "SALSWING TOUR!", comenzando por Estados Unidos.

Finalmente se abre la oportunidad de retomar los conciertos en vivo, y lo hará con Salswing Tour!, los conciertos de Blades incluirán en el repertorio, canciones de su último álbum y los éxitos de siempre. Estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, formada por 20 músicos panameños, con quienes se viene presentando desde hace 10 años en los más prestigiosos escenarios alrededor del mundo.

"Estamos muy contentos de poder trabajar y entrar en contacto con nuestro público nuevamente, después de casi dos años sin poder hacerlo. Con la Roberto Delgado Big Band, orquesta de 20 músicos que está sonando cada vez mejor, estamos con muchas ganas y deseos de compartir nuestro último álbum Salswing! y las canciones de siempre... por favor no dejen de vacunarse." - declaró Rubén Blades.

Salswing Tour! será también la mejor manera para que el artista panameño celebre y comparta con sus seguidores, el reconocimiento como Persona del Año 2021 que recibirá por parte de la Academia Latina de la Grabación®, este año en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Este galardón otorgado por la Academia Latina de la Grabación®, se suma a otros que recientemente recibió el reconocido artista, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España y que tuvo lugar en la ciudad de Madrid en junio pasado, y la Medalla de Arte de la Universidad de Harvard, su alma mater, que lo convirtió, además, en el primer latino en recibir este reconocimiento.

" Es un honor para nosotros trabajar con un icono latino, cual inspirado generaciones a trav é s de su música salsera y larga carrera artística. Ruben Blades, no solo es un gran artista si no un gran embajador y activista de nuestra comunidad latina. Nos orgullece que ha sido homenajeado como Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación, añadió Nelson Albareda CEO de Loud And Live."

De esta manera, el multi-premiado artista, productor, cantautor, actor y activista panameño Rubén Blades, regresa en grande a los escenarios de Estados Unidos.

Salswing Tour! es presentado por la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And Live, y estará en las principales ciudades del país incluyendo Miami, New York y Los Ángeles entre otros, comenzando en Oakland, California, el sábado 20 de Noviembre del presente año.

Las fechas y ciudades del Salswing Tour! en los Estados Unidos son las siguientes:

FECHA CIUDAD VENUE 11/20/2021 Oakland, CA Paramount Theatre 11/21/2021 Los Angeles, CA Dolby Theatre 11/24/2021 Atlanta, GA Cobb Energy Performing Arts Center 11/26/2021 Miami, FL James L. Knight Center (*) 11/28/2021 Boston, MA Boch Center Wang Theatre (*) 12/02/2021 New York, NY Hulu Theater at Madison Square Garden 12/03/2021 Washington, DC EagleBank Arena 12/05/2021 Chicago, IL Arie Crown Theatre

(*) En estas dos fechas, Boston y New York: participará como Invitada Especial, LUBA MASON presentando "TRIANGLE", con Joe Locke en vibráfono, James Genus en bajo, y como percusionista adicional, Samuel Torres.

Sobre Rubén Blades

Uno de los artistas más influyentes de América Latina, con 73 años recién cumplidos y más de 50 años de carrera musical, sigue cosechando reconocimientos como el anunciado por La Academia Latina de la Grabación®, al nombrarlo Persona del Año 2021, o el de recibir de manos del Rey de España, Felipe VI, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por resolución del Ministerio de Cultura de España, o el de serle otorgada la Medalla de las Artes de la Universidad de Harvard, por primera vez a un artista latinoamericano. Dentro de los múltiples premios recibidos a lo largo de su carrera, destacamos los de 8 Latin GRAMMY® y 9 GRAMMY®.

A su actividad como músico y actor se le ha sumado la de docente como Steinhardt Dean's Scholar-in-Residence en la Universidad de New York (NYU)

Blades, nombrado Embajador de la Naciones Unidas contra el Racismo en el año 2000; nunca ha dejado de ser un artista sensible y atento a los temas sociales, desde que comenzó a componer y escribir en su adolescencia.

Actualmente se encuentra filmando la 7ª temporada de la exitosa serie "Fear The Walking Dead", terminando de escribir su esperada autobiografía y compartiendo sus escritos de opinión en sus blogs "La Esquina de Rubén" y "El diario de la Peste".

Sobre Loud And Live

Loud And Live es una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en los Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

Sigue a Rubén Blades

www.rubenblades.com

www.facebook.com/Ruben.Blades.Oficial

www.instagram.com/ruben.blades

www.twitter.com/rubenblades

www.youtube.com/rubenbladesoficial

www.tiktok.com/@ruben.blades

Sigue a Loud And Live

www.loudlive.com

www.instagram.com/loud_live

www.instagram.com/loudliveentertainment/

www.instagram.com/loudlivesports/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1591194/Ruben_Blades_Salwing_Tour_2021.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632544/Loud_and_Live_Logo.jpg

FUENTE Loud And Live

SOURCE Loud And Live