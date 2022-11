El informe de situación muestra que los corredores marítimos ecológicos están prosperando, pero no se debe dejar de lado a las partes interesadas esenciales

COPENHAGUE, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe del Foro Marítimo Mundial, preparado en nombre de la coalición Getting to Zero, evalúa el progreso hacia el desarrollo de loscorredores marítimos ecológicos, rutas marítimas entre los principales centros portuarios donde se respaldan y muestran soluciones sin emisiones. En el informe se descubre que la actividad durante el 2022 superó las expectativas. Sin embargo, a medida que los corredores marítimos ecológicos avanzan hacia su puesta en marcha, será necesario involucrar cuanto antes a algunas partes interesadas clave del sector, especialmente a los propietarios de los cargamentos y a los proveedores de combustible. Desde el sector público, el apoyo normativo de los gobiernos nacionales deberá enfrentar el desafío de cerrar la brecha de costos de combustible entre los que son de cero emisiones y los fósiles.

El Informe Anual de Progreso 2022 sobre los corredores marítimos ecológicos se publica en colaboración con el primer aniversario de la Declaración de Clydebank, en la que 24 países han expresado su apoyo a la creación de corredores marítimos ecológicos como forma de demostrar y poner en marcha las soluciones de cero emisiones necesarias para conseguir que el transporte marítimo produzca cero emisiones de gases de efecto invernadero.

Si bien la mayoría de las iniciativas de corredores marítimos ecológicos siguen estando en su fase inicial, el informe examina su potencial, evalúa los avances, identifica los retos y ofrece recomendaciones, en particular avanzando en el desarrollo a escala comercial de combustibles, buques e infraestructuras sin emisiones en rutas de interés. Los análisis anteriores han indicado que para que la transición del transporte marítimo se ponga en marcha, el 5% de los combustibles utilizados en las rutas de altamar tendrían que ser combustibles escalables y sin emisiones, como el amoníaco limpio, el metanol o el hidrógeno.

En general, el informe documenta un nivel de actividad de los corredores ecológicos en 2022 que ha superado las expectativas, con más de 20 iniciativas y 110 partes interesadas de los principales segmentos del transporte marítimo implicadas, el compromiso activo de los gobiernos firmantes de la Declaración de Clydebank y la cobertura de algunas de las rutas de aguas profundas más importantes.

La mayoría de estas iniciativas se encuentran en una etapa muy temprana de desarrollo y, hasta la fecha, solo un puñado alcanza las etapas de factibilidad y planificación.

Hasta ahora, los corredores marítimos ecológicos están muy centrados en el transporte marítimo; hay que hacer más para involucrar a los propietarios de los cargamentos y a los proveedores de los futuros combustibles si se quieren superar los obstáculos más importantes.

Si bien los gobiernos han demostrado una cantidad prometedora de iniciativas en la elaboración de políticas de apoyo, tendrán que examinar cómo utilizar los impulsores de políticas nacionales para cerrar la brecha de costos de combustible entre los que son de cero emisiones y los fósiles.

El director del proyecto de descarbonización del Foro Marítimo Mundial, Jesse Fahnestock, señaló que el informe, al igual que la actividad que abarca, trata de crear un punto de referencia para la acción futura.

"Los corredores ecológicos han captado la atención del sector marítimo, y el número de iniciativas que se ha puesto en marcha en un año es sorprendente", comentó Fahnestock. "Estos corredores se encuentran en etapas muy tempranas, pero a medida que avanzan hacia la implementación, este informe puede ofrecer una plataforma para monitorear y compartir el progreso global. El informe ya ha identificado algunas recomendaciones clave para acelerar la acción y mejorar el impacto".

Encuentre el informe aquí.

Acerca de la coalición Getting to Zero

La coalición Getting to Zero (GtZ), una colaboración entre el Foro Marítimo Mundial y el Foro Económico Mundial, es una comunidad de partes interesadas ambiciosas de todos los sectores marítimos, energéticos, de infraestructuras y financieros, con el apoyo de gobiernos clave, organizaciones intergubernamentales y otras partes interesadas, que están comprometidas con la descarbonización del transporte marítimo.

La ambición de la coalición Getting to Zero es tener buques comercialmente viables con cero emisiones operando a lo largo de las rutas comerciales de altamar para 2030. Esto con el apoyo de una infraestructura adecuada para poder utilizar fuentes de energía escalables con cero emisiones de carbono, incluyendo la producción, la distribución, el almacenamiento y el abastecimiento de combustible, y así lograr la descarbonización total para 2050.

Acerca del Foro Marítimo Mundial

El Foro Marítimo Mundial (GMF, por sus siglas en inglés) es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a moldear el futuro del comercio marítimo mundial para aumentar el desarrollo económico sostenible a largo plazo y el bienestar humano.

FUENTE Global Maritime Forum

