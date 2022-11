- El informe de progreso muestra que los Corredores Verdes Marítimos están despegando, pero las partes interesadas esenciales no deben quedarse atrás

COPENHAGUE, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe del Foro Marítimo Mundial, preparado en nombre de Getting to Zero Coalition, evalúa el progreso hacia el desarrollo de Green Shipping Corridors (rutas marítimas entre los principales centros portuarios donde se apoyan y demuestran las soluciones de cero emisiones) y encuentra que la actividad durante 2022 superó las expectativas. Sin embargo, a medida que los corredores marítimos ecológicos avanzan hacia la implementación, algunas partes interesadas clave de la industria, especialmente los propietarios de carga y los productores de combustible, deberán participar lo antes posible. Desde el sector público, el apoyo político de los gobiernos nacionales deberá aceptar el desafío de cerrar la brecha del costo del combustible entre los combustibles de cero emisiones y los combustibles fósiles.

El Informe de progreso anual de 2022 sobre corredores marítimos ecológicos se lanza en asociación con el primer aniversario de la Declaración de Clydebank, en la que 24 países expresaron su apoyo a la creación de corredores marítimos ecológicos como una forma de demostrar e implementar las soluciones de cero emisiones necesarias para la transición del transporte marítimo a cero emisiones de gases de efecto invernadero.

Si bien la mayoría de las iniciativas del Corredor Verde marítimo aún están en pañales, el informe analiza su potencial, evalúa el progreso, identifica desafíos y ofrece recomendaciones, en particular al avanzar en el despliegue a escala comercial de combustibles, embarcaciones e infraestructura de cero emisiones en rutas prometedoras. El análisis anterior ha indicado que para que la transición del transporte marítimo se encamine, el 5% de los combustibles utilizados en las rutas de alta mar deberían ser combustibles escalables y de cero emisiones, como amoníaco limpio, metanol o hidrógeno.

· En general, el informe documenta un nivel de actividad del Corredor Verde en 2022 que superó las expectativas, con más de 20 iniciativas y 110 partes interesadas de todos los principales segmentos de envío involucrados, participación activa de los gobiernos signatarios de la Declaración de Clydebank y cobertura de algunos de las rutas de altura más importantes.

· La mayoría de estas iniciativas permanecen en una etapa muy temprana de desarrollo, con solo un puñado alcanzando las etapas de factibilidad y planificación hasta el momento.

· Hasta ahora, los Corredores Verdes marítimos están demasiado centrados en el transporte marítimo, se necesita hacer más para involucrar a los propietarios de la carga y los productores de futuros combustibles si se quieren superar obstáculos importantes.

· Mientras que los gobiernos han mostrado una cantidad prometedora de iniciativa en el desarrollo de políticas de apoyo, necesitarán considerar cómo utilizar las palancas de política nacional para cerrar la brecha de costos de combustible entre cero emisiones y combustibles fósiles.

El director de Proyectos para la Descarbonización del Foro Marítimo Mundial, Jesse Fahnestock, señaló que el informe, al igual que la actividad que cubre, se trata de crear una línea de base para acciones futuras.

"Los Corredores Verdes han capturado la imaginación del sector marítimo, y la cantidad de iniciativas que se han lanzado en un año es realmente emocionante", indicó Fahnestock. "Todos estos corredores se encuentran en etapas muy tempranas, pero a medida que avanzan hacia la implementación, este informe puede proporcionar una plataforma para monitorear y compartir el progreso global. El informe ya ha identificado algunas recomendaciones clave para acelerar la acción y mejorar el impacto".

