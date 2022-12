- El juego de lucha 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" anuncia nuevos personajes jugables gratuitos "Ushiwakamaru" y "Conde de Montecristo" y la nueva incorporación de los idiomas español, francés y portugués brasileño

TOKIO, 11 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) anuncia nuevos personajes jugables, "Ushiwakamaru" y "Conde de Montecristo", para el juego de lucha 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" disponible a través de una actualización gratuita el 15 de diciembre a las 5:00(UTC), 2022*1.

Además, la actualización a gran escala del mismo día añadirá versiones del juego en español, francés y portugués brasileño*2.

2D Fighting Game "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"

*1Los tiempos de actualización pueden variar en función de su plataforma, país y región. *2Las actualizaciones de idiomas serán sólo en texto, el audio será en japonés.

Página web oficial

https://meltyblood.typelumina.com/en/

Imagen y detalles

https://drive.google.com/drive/folders/1xmOUDMxk4sOMYMROy5y9NTCazM5o3NJK?usp=sharing

Nuevos personajes jugables "Ushiwakamaru" y "Conde de Montecristo" disponibles en una actualización gratuita el 15 de diciembre.

Los nuevos personajes jugables "Ushiwakamaru" y "Conde de Montecristo" estarán disponibles en una actualización gratuita el 15 de diciembre a las 5:00(UTC), 2022*.

Además de los personajes jugables, se añadirán nuevas historias de personajes y nuevas fases.

" Ushiwakamaru" y "Conde de Montecristo" son personajes que aparecieron en el juego para smartphones "Fate/Grand Order". Ahora estos personajes hacen su primera aparición en "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA".

*1Algunos tiempos de actualización pueden variar dependiendo de su plataforma, nación y región.

Disponible en español, francés y portugués brasileño

" MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" estará disponible en español, francés y portugués de Brasil a partir del 15 de diciembre a las 5:00(UTC), 2022*1,2.

Actualmente, "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" está disponible en cinco idiomas: japonés, inglés, chino (tradicional y simplificado) y coreano. Después de la actualización del 15 de diciembre, el número de idiomas aumentará a un total de ocho.

Esperamos que esto permita a más jugadores de todo el mundo disfrutar de "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA".

*1Los tiempos de actualización pueden variar en función de su plataforma, país y región. *2Las actualizaciones de idiomas serán sólo en texto, el audio será en japonés.

Nuevas fases

También se añadirán nuevos escenarios para acompañar el lanzamiento de "Ushiwakamaru" y "Conde de Montecristo".

"Face the Surging Waves" es un escenario realizado para "Ushiwakamaru". "Prison Tower - Hall" es un escenario realizado para "Conde de Montecristo".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1960515/2D_Fighting_Game_MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA.jpg

SOURCE Lasengle