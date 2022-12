Jogo 2D de luta "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" anunciando novos personagens jogáveis gratuitos "Ushiwakamaru" e "Conde de Monte Cristo" e a nova adição de idiomas em espanhol, francês e português brasileiro

TÓQUIO, 11 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- o Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) anuncia novos personagens jogáveis, "Ushiwakamaru" e "Conde de Monte Cristo", para o jogo de luta 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" disponível em uma atualização gratuita no dia 15 de dezembro às 5:00 (UTC), 2022*1.

Além disso, a atualização em larga escala no mesmo dia adicionará versões em espanhol, francês e português brasileiro do jogo*2.

Jogo 2D de luta "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"

*1alguns horários de atualização podem variar dependendo da sua plataforma, país e região. *2As atualizações do idioma serão somente em texto, e o áudio será em japonês.

SIte oficial

https://meltyblood.typelumina.com/en/

Imagem e detalhes

https://drive.google.com/drive/folders/1xmoudmxk4somymroy5y9ntcazm5o3njk?usp=sharing

Novos personagens jogáveis "Ushiwakamaru" e " Conde de Monte Cristo " disponíveis em uma atualização gratuita no dia 15 de dezembro.

Os novos personagens jogáveis "Ushiwakamaru" e "Conde de Monte Cristo" estarão disponíveis em uma atualização gratuita no dia 15 de dezembro às 5:00 (UTC), 2022*.

Novas histórias dos personagens e estágios também serão adicionados juntamente com os personagens jogáveis.

"Ushiwakamaru" e "Conde de Monte Cristo" são personagens que apareceram no jogo de smartphones "Fate/Grand Order". Agora, esses personagens estão fazendo sua primeira aparição em "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"!

*1Alguns horários de atualização podem variar dependendo da sua plataforma, país e região.

Disponível em espanhol, francês e português brasileiro

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" estará disponível em espanhol, francês e português brasileiro a partir de 15 de dezembro às 5:00 (UTC), 2022*1,2.

Atualmente, o "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" está disponível em cinco idiomas: japonês, inglês, chinês (traditional e simplificado) e coreano. Após a atualização de 15 de dezembro, isso chegará a um total de oito idiomas.

Esperamos que isso permita que ainda mais jogadores em todo o mundo desfrutem do "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"!

Novos Estágios

Também serão adicionados novos estágios para acompanhar o lançamento de "Ushiwakamaru" e "Conde de Monte Cristo".

"Face the Surging Waves" é um palco feito para "Ushiwakamaru". "Prison Tower - Hall" é um palco feito para "Conde de Monte Cristo".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1961280/2D_Fighting_Game_MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA.jpg

