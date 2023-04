El Kia Rio LX del 2023 gana el segmento de subcompactos; el Rio S de 5 puertas gana el segmento de hatchback subcompacto por segundo año consecutive

Los premios "Vincentric Best Fleet Value in America", reconocen el específico vehículo y la versión con el costo total de propiedad más bajo en la mayor cantidad de 28 escenarios de costo de ciclo de vida diferentes

IRVINE, Calif., 25 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América ha sido galardonada con dos premios Vincentric 2023 Best Fleet Value in America™. El Kia Rio LX del 2023 encabezó el segmento de los subcompactos, mientras que el Rio S de 5 puertas fue reconocido, por segundo año consecutivo, como líder en el segmento de los subcompactos hatchback.

El Kia Rio del 2023 y el Rio de 5 puertas reciben los premios Vincentric 2023 al Mejor Valor de la Flota en América. (PRNewsfoto/Kia America)

"Nos sentimos honrados de haber recibido dos premios "Vincentric Best Fleet Value in America", dijo Steven Center, COO y EVP, Kia America. "Estos premios demuestran la profundidad de nuestra línea de productos y el valor comercial que brindamos a todos nuestros clientes, sin importar sus necesidades".

Para determinar los premios Vincentric Best Fleet Value in America™ del 2023, Vincentric realizó un análisis de costo de propiedad que midió más de 2000 configuraciones de vehículos según el uso típico de la flota. Usando ocho factores de costo diferentes (depreciación, tarifas e impuestos, financiamiento, combustible, seguro, mantenimiento, costo de oportunidad y reparaciones), cada vehículo se evaluó en los 50 estados usando 28 escenarios de ciclo de vida diferentes. Los ganadores se identificaron determinando qué vehículos tenían el costo del ciclo de vida de la flota más bajo en la mayoría de los escenarios dentro de su segmento.

"Tanto el Rio LX como el Rio S tuvieron los costos de depreciación y reparación más bajos de su clase, que fueron factores clave que ayudaron a que ambos modelos ganaran el premio Vincentric Best Fleet Value in America del 2023 para su segmento", dijo David Wurster, presidente de Vincentric. "El Rio LX tuvo una actuación particularmente sólida al ganar los 28 escenarios de costos de ciclo de vida medidos".

El Rio del 2023 y el Rio de 5 puertas, son una opción atractiva para los clientes que buscan eficiencia en el día a día, con una calificación estimada por la EPA de 41 MPG en carretera[1]. En gran parte un remanente para el año modelo 2023, el subcompacto deportivo y el hatchback están cargados con tecnología útil y envueltos en un paquete elegante y eficiente en el espacio.

Kia América – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

Para obtener información sobre los medios, incluida la fotografía, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones por correo electrónico personalizadas para comunicados de prensa en el momento en que se publiquen, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* El K5, Sportage, Sorento y Telluride (excluye los modelos HEV y PHEV) se ensamblan en los Estados Unidos a partir de piezas de origen estadounidense y mundial.

[1] Basado en estimaciones de la EPA. El millaje real variará según el equipamiento, las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado de su vehículo. 41 MPG en carretera estimado por la EPA con base en Rio 5-Door S, Rio S y Rio LX. Visite fueleconomy.gov para obtener más detalles.

