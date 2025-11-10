REINVENTADO PARA UNA VIDA PREMIUM Y EXTREMAS AVENTURAS: KIA PRESENTA EL SUV TELLURIDE DE PRÓXIMA GENERACIÓN 2027

El Telluride de segunda generación se convierte en el SUV insignia de Kia con motor de gasolina, estableciendo un nuevo referente en diseño y ambición para la marca.

El Telluride fusiona la filosofía de diseño «Opposites United» de Kia con su propio ADN de diseño característico.

Su debut mundial está previsto para el Salón del Automóvil de Los Ángeles 2025.

IRVINE, Calif., 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Kia inició un nuevo capítulo en su icónica historia de diseño con un vistazo exclusivo al renovado Kia Telluride del 2027. Desde su debut hace seis años, la SUV mediana Telluride se ha convertido en un éxito rotundo para la marca, elogiada por su equilibrio entre lujo refinado y robustez. Esta hábil combinación ayudó a Telluride a redefinir la aventura familiar con un estilo inspirador, comodidad de lujo y una experiencia de manejo inigualable.

El reto para la segunda generación de Telluride no fue reinventar, sino evolucionar. Para el equipo de diseño de Kia, el objetivo era claro: preservar la esencia y el ADN de diseño que hicieron del modelo original un referente en su segmento, a la vez que se elevaba su presencia y sofisticación. No se trataba de partir de cero. Se basaban en un legado.

El resultado es una Telluride completamente nueva, más grande, más audaz y que conserva su inconfundible estilo cuadrado. Ahora, 5,8 cm más larga en total, con una distancia entre ejes casi 7,6 cm mayor y una altura 2,5 cm superior, se trata de una evolución segura que se mantiene fiel a sus raíces a la vez que adopta un estilo más moderno. Guiada por la filosofía de diseño global de Kia, "Opposites United", la Telluride combina fuerza con elegancia, robustez con sofisticación e innovación con discreción. Demuestra que las secuelas pueden superar sin complejos al modelo original.

La totalmente nueva Telluride del 2027 hará su debut mundial oficial a finales de este mes en el Salón del Automóvil de Los Ángeles con una amplia gama de versiones, incluyendo la X-Pro. Se espera que la SUV de segunda generación llegue a los concesionarios durante el primer trimestre de 2026.

Combinaciones inesperadas con la Filosofía de "Opposites United"

Desde 2021, la filosofía de Kia, «Los opuestos unidos», ha sido el principio rector del lenguaje de diseño de la marca. En el Telluride, este enfoque cobra vida a través de la interacción de contrastes donde los ángulos marcados se encuentran con curvas suaves y la robustez se fusiona con una sofisticación refinada.

«Con el Telluride, se trataba de un diseño sobrio y discreto; casi diría que un antidiseño», comentó Tom Kearns, vicepresidente y jefe de diseño sénior del Centro de Diseño de Kia en América. «Con este enfoque, buscábamos plasmar fuerza y lujo, tradición y modernidad, en una sola expresión. Eso es precisamente lo que nos permitió lograr "Los opuestos unidos"».

Diseño de exteriores: el compañero del soñador

Inspirado en la belleza indómita de la ciudad de Colorado que le da nombre, el diseño exterior esculpido del Telluride captura el espíritu de las Montañas Rocosas, con cada ángulo y superficie diseñados para transmitir fuerza, seguridad y confianza. El frontal marca un tono inconfundible: audaz, robusto y preparado para todo. Un amplio capó con líneas limpias y rectas le confiere una presencia imponente, mientras que los faros verticales enmarcan la parrilla de alto brillo, otorgándole al SUV un aspecto asertivo y sofisticado. Los patrones precisos de la parrilla y las avanzadas luces distintivas crean una impresión futurista y de alta tecnología que se adapta tanto a las calles de la ciudad como a un refugio de montaña.

Los fluidos contornos de la carrocería le dan una forma elegante al perfil lateral, mientras que los marcados pliegues triangulares en los guardabarros recuerdan las facetas cinceladas de un diamante. Las líneas ascendentes dan la impresión de elevar el vehículo, enfatizando la presencia orgullosa y atlética del SUV. Los revestimientos flotantes de las ruedas aportan refinamiento y aislamiento contra las inclemencias del tiempo, mientras que la línea del techo descendente contribuye a una fluidez dinámica sin sacrificar el espacio interior. Rompiendo con lo convencional, las muescas esculpidas en los pasos de rueda constituyen una interrupción inteligente y deliberada: un detalle de diseño que llama la atención y que está destinado a convertirse en otro sello distintivo del Telluride. Las manijas de las puertas enrasadas, como las que se ofrecen en los modelos Kia EV6 y EV9, contribuyen a una apariencia limpia y moderna.

En la parte trasera, una línea de cintura ascendente se une a las amplias superficies de los guardabarros para otorgarle al vehículo una presencia imponente y robusta, mientras que el parachoques esculpido sugiere la naturaleza todoterreno del SUV.

Factor X

El Telluride X-Pro adopta un carácter más imponente y sofisticado. Fiel al lenguaje de diseño de la serie X de Kia, esta versión luce pasos de rueda, espejos laterales, molduras de la línea de cintura y pilares D en color negro. Las barras de techo elevadas refuerzan su perfil aventurero, listo para transportar el equipo necesario para explorar terrenos inexplorados. En la parte delantera, una llamativa parrilla de malla se combina con un parachoques inferior negro de líneas rectas, creando una apariencia que evoca tanto un estilo táctico como agresivo.

El X-Pro va más allá de la estética con neumáticos todoterreno y una altura libre al suelo de 23 cm, preparado para llegar donde termina el asfalto. Y para esos momentos en que la forma se une a la función, el X-Pro incorpora de serie ganchos de remolque delanteros y traseros, un detalle sutil que transmite una clara predisposición para afrontar cualquier desafío.

El arte de la iluminación

Si bien las líneas esculpidas y las proporciones audaces sientan las bases del nuevo Telluride, su iluminación única le da vida.

"El Telluride original tiene esas luces traseras verticales inconfundibles. En la segunda generación, reforzamos esta fuerte firma lumínica aplicándola también al frontal", dijo Kurt Kahl, jefe de Diseño del Centro de Diseño de Kia en América. Las dos tiras verticales LED que enmarcan la parrilla y definen el frontal del Telluride incorporan el gráfico de iluminación Star Map de Kia. Las luces diurnas (DRL) de tono ámbar regresan con esta expresión más elegante y moderna. Su geometría precisa no solo moderniza el SUV, sino que también le confiere un aspecto de faro, evocando las señales de un sendero que guían el camino a través de terrenos cambiantes. En la parte trasera, los faros adoptan un carácter arquitectónico. El color de la carrocería separa las dos barras de luz, acentuando su nitidez gráfica. En general, las luces delanteras y traseras lucen integradas y precisas, evocando la iluminación de alta tecnología de una pantalla digital. La firma lumínica ha evolucionado, pero la esencia permanece. Sigue siendo geométrica, vertical, limpia e inconfundiblemente Telluride.

Exclusiva del Telluride X-Pro, la nueva función de iluminación ambiental mejora tanto la forma como la función. Una luz suave se proyecta desde los espejos retrovisores, debajo de las puertas traseras y desde el parachoques trasero, iluminando el área circundante del vehículo. La iluminación adicional del portón trasero elevado facilita tareas como el cambio de neumáticos o el acceso a la carga en condiciones de poca luz. Es un detalle de diseño que va más allá de la estética, ofreciendo una utilidad práctica a la vez que acentúa la imponente silueta del SUV. Al abrir las puertas delanteras, las luces de charco iluminan la palabra «Telluride» en el suelo. Las llantas (disponibles en 18, 20 y 21 pulgadas) con acabados contrastantes y patrones en forma de D definen aún más la audaz identidad del Telluride, creando un equilibrio entre sofisticación y robustez. En la serie X, las llantas negras presentan radios más gruesos que proyectan confianza y capacidad.

Interior – Un santuario tecnológico

En el interior del nuevo Telluride, el diseño se convierte en experiencia. Inspirado en la visión de un santuario sin límites, donde la vida urbana se encuentra con la naturaleza, el habitáculo invita a los pasajeros a un espacio que se siente a la vez amplio e íntimo.

Una amplia distribución horizontal transmite una sensación de grandeza, mientras que un diseño envolvente y audaz ofrece una sensación de recogimiento. Las superficies fluidas evocan contornos naturales, mientras que las texturas que imitan la madera añaden calidez y un toque orgánico. Los detalles en metal auténtico enfatizan la precisión y la amplitud, mientras que las robustas asas de sujeción transmiten una imagen de robustez.

Una iluminación sutil bajo la consola central proyecta un suave resplandor que realza la calma y refuerza la sensación de lujo del habitáculo. En la parte trasera, la consola del pasajero se transforma en una mesa funcional, mientras que los reposacabezas de malla disponibles en la primera y segunda fila combinan un estilo moderno con la comodidad diaria. Incluso la funcionalidad se redefine, con un área de carga reconfigurable que incluye una mesa plegable para equipaje con marcas de regla integradas y una partición extraíble, un guiño a la aventura al aire libre que fusiona forma y función. Gracias a su mayor longitud y altura, la Telluride del 2027 ofrece un interior más espacioso con mejor acceso a la segunda y tercera fila. Sus mayores dimensiones también contribuyen a una mayor altura libre al techo (hasta 1,27 cm más en los modelos con techo solar), lo que mejora la comodidad sin sacrificar las imponentes proporciones de la Telluride.

El concepto central del diseño interior, en cuanto a colores, materiales y acabados (CMF), es Grandioso. Definido por una elegancia magnífica y a la vez sobria, el habitáculo se inspira en el mundo de los interiores de lujo con ricos matices y detalles táctiles. Combinaciones de colores como el Azul Marino Profundo con el Toscano Umber crean una audaz dualidad, mientras que el nuevo Blackberry —un intenso tono púrpura— combinado con el Beige Arena ofrece una sorprendente armonía sofisticada, atrevida y distintivamente emblemática. Para los modelos X, la paleta de colores interiores se vuelve más sobria con tonos negros, caqui oscuro o marrón cuero que transmiten durabilidad y refinamiento. La textura juega un papel fundamental, con asientos detallados con una variedad de líneas en relieve, motivos diagonales y formas de V que aportan profundidad.

La misma atención al color y al acabado se extiende al exterior del Telluride, donde nuevas opciones de pintura como el Verde Jade Negro y el Marrón Terreno (disponibles en acabados brillante y mate) se suman a una paleta más amplia de diez colores. Cada tono refleja la confianza y la versatilidad del Telluride: lo suficientemente audaz para la aventura y lo suficientemente elegante para lucir en la sala de exhibición.

