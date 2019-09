El Kia Soul es nombrado ganador de su segmento en el Estudio de Satisfacción y Calidad Multimedia de J.D. Power de 2019

El totalmente nuevo Soul ofrece un estilo sin rival, un rendimiento energético, una tecnología emocionante y un carácter urbano práctico, haciendo una evolución del popular subcompacto al Soul más avanzado e innovador hasta la fecha. Para el año modelo 2020, el Soul ofrece una tecnología impresionante, incluyendo Android Auto2 y Apple CarPlay3 estándar y un paquete de opciones disponibles, como: Conexión Múltiple de Bluetooth®4, iluminación ambiental interior, una pantalla táctil5 HD en colores de 10.25 pulgadas con funcionalidad de pantalla dividida y un sistema de audio Harman/Kardon6 de 640 vatios, dos veces la potencia en vatios del Soul de la generación anterior.

"Ofrecer simplemente una variedad de tecnologías multimedia no es suficiente", dijo Brent Gruber, director principal de Práctica de Calidad Automotriz de J.D. Power. "Con el fin de mejorar la experiencia del vehículo, los dueños quieren que esas tecnologías estén libres de problemas y funcionen como se espera. En el segmento de los compactos ningún vehículo muestra ese alto nivel de calidad multimedia mejor que el Kia Soul".

El Estudio de Satisfacción y Calidad Multimedia de J.D. Power mide las experiencias y opiniones de los dueños de vehículos sobre la calidad, el diseño y las características de sus sistemas de audio, comunicación, entretenimiento y navegación en los primeros 90 días de propiedad. La calidad del sistema multimedia se determina por la cantidad de problemas experimentados por 100 vehículos, con una baja puntuación reflejando la mayor calidad. El Kia Soul tuvo una puntuación de 9.0 PP100.

