El Kia Telluride es nombrado Best Family Car to Buy en 2021 por The Car Connection

IRVINE, California, 14 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Telluride fue nombrado como Best Family Car to Buy (el mejor vehículo familiar para comprar) en 2021 por The Car Connection, siendo este el segundo año consecutivo en el que esta hermoso y cuadrado SUV recibe altos honores por parte de los editores de TCC. El año anterior, el Telluride fue nombrada Best Car To Buy, recibiendo está designación por una ventaja arrasadora.