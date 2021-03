El Kia Telluride Nombrado Mejor Todoterreno De 3 Filas De Asientos Para Familias Por U.S. News & World Report

IRVINE, Calif., 27 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por segundo año consecutivo, el Kia Telluride fue nombrado " mejor todoterreno de 3 filas de asiento para familias " por U.S. News & World Report. El Kia Telluride fue seleccionado basado en revisiones automotrices profesionales que la tildaron de excelente, calificaciones de seguridad y confiabilidad, y la disponibilidad de funciones ideales para las familias que mantienen a los ocupantes conectados y entretenidos. Los vehículos con la puntuación combinada más alta en su clase fueron nombrados como 'Mejor Vehículo para Familias' en sus respectivas categorías.

"El hecho de que el Telluride se lleve los máximos honores en la categoría de 'Mejor todoterreno de 3 filas de asientos para familias' por segundo año consecutivo habla de la seguridad, la tecnología y la comodidad que ofrece nuestro SUV de tres filas", dijo Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia Motors America. "EL Telluride ha superado incluso nuestras propias altas expectativas y nos sentimos honrados de que tanto los consumidores como los medios reconozcan el compromiso de Kia de ofrecer vehículos de clase mundial".

Además de las altas calificaciones de seguridad y confiabilidad, los 'Mejores vehículos para familias' de 2021 fueron elegidos por sus méritos tecnológicos para la familia. Funciones como Internet inalámbrico en el automóvil, controles para conductores adolescentes, frenado automático, sistemas de cámaras de estacionamiento con vista envolvente y puertas de carga de manos libres ayudaron al Telluride a superar a su competencia.

"El Kia Telluride está llena de funciones disponibles que hacen la vida más fácil y un poco más segura para las familias", dijo Jamie Page Deaton, editor ejecutivo de autos para U.S. News & World Report. "Los aspectos más destacados incluyen frenado automático delantero, asistencia para mantenimiento de carril, herramientas para que los padres establezcan límites con los conductores adolescentes y características de comodidad, información y entretenimiento como control de clima de tres zonas, Apple CarPlay/Android automático y parasoles en los asientos traseros".

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America sigue encabezando las encuestas de calidad y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los Estados Unidos, entre los que se incluyen automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en West Point, Georgia.*

Para información para medios de comunicación, incluidas fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico sobre comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

Acerca de U.S. News & World Report

Desde el 2007, U.S. News Best Cars, el canal automotriz de U.S. News & World Report, ha publicado calificaciones de la mayoría de los vehículos nuevos vendidos en los Estados Unidos. Cada año, U.S. News también publica los premios a los mejores vehículos, incluidas las mejores marcas de vehículos, los mejores vehículos según su precio y los mejores vehículos para familias. U.S. News Best Cars apoya a los compradores de automóviles durante todo el proceso de compra de automóviles, ofreciendo consejos para investigar automóviles, encontrar automóviles de venta cerca de usted y obtener la mejor tarifa en seguros de automóviles.

U.S.News Best Cars tuvo más de 73 millones de visitantes durante el año pasado, y la mayoría estaba comprando activamente un automóvil. Más del 70% de los compradores activos reportaron que U.S. News influyó en su decisión de compra de un automóvil, diciendo que confían en que los consejos son imparciales y que recomendarían el sitio a otras personas.

*Los modelos Telluride, Sorento y K5 son ensamblados en los Estados Unidos con piezas de los Estados Unidos y de otros países a nivel mundial.

