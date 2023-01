El Mazda CX-5 2023 es nombrado Best Compact SUV for the Money por U.S. News & World Report

IRVINE, California, 19 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) se complace en anunciar que el Mazda CX-5 2023 fue nombrado Best Compact SUV for the Money por U.S. News & World Report. El CX-5 2023, el vehículo más vendido de la marca en los Estados Unidos, tiene un precio inicial sugerido por el fabricante de $26,700.

"El Mazda CX-5 combina características deseables, como tracción total estándar, con un lugar destacado en nuestro ranking", comentó Jim Sharifi, editor gerente de U.S. News Best Cars. "El CX-5 también ofrece un precio competitivo y bajos costos de propiedad, pero muchos de sus mejores atributos son visibles de inmediato. Los compradores apreciarán que el CX-5 realmente destaque en lo que respecta a la calidad interior, y la dinámica de conducción deportiva lo ayuda a ofrecer una experiencia de conducción única y gratificante".

Para 2023, el CX-5 está disponible con un nuevo color de pintura exterior prémium Rhodium White, que complementa el diseño Kodo de Mazda. Como todos los SUV de Mazda, todos los modelos CX-5 2023 conservan el sistema de tracción total estándar i-Activ en los EE. UU.

El CX-5, aclamado por la crítica, ha recibido numerosos premios importantes en materia de seguridad y de parte de la industria, incluido el reconocimiento TOP SAFETY PICK+ del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS). De hecho, el CX-5 fue el primer vehículo en obtener una calificación de Bueno en la nueva y más dura prueba de impacto lateral del IIHS. Con ese fin, todos los atributos de ingeniería y seguridad que contribuyeron a la obtención de estos premios se transfirieron al modelo 2023 como características estándar. Entre ellas se incluyen Control de crucero de radar Mazda con función Stop and Go, Soporte de freno inteligente, Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado, Monitoreo de punto ciego, Alerta de tráfico cruzado trasero y Advertencia de abandono de carril con Asistencia de mantenimiento en el carril. Estas características posibilitan que los conductores del CX-5 se sientan seguros y cómodos, desde las calles de la ciudad hasta la autopista.

El Mazda CX-5 2023 está disponible en ocho paquetes. Cada uno de ellos les ofrece a los clientes un vehículo bien equipado con una impresionante lista de funciones de seguridad y tecnología estándar diseñadas para satisfacer sus necesidades, a la vez que proporciona la reconocida dinámica de conducción de la marca.

FUENTE Mazda North American Operations

