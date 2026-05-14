El Mes Nacional de la Seguridad en el Agua recuerda a las familias: el ahogamiento se puede prevenir, pero a menudo ocurre en silencio

A medida que se acerca el verano, la Cruz Roja insta a mantener una supervisión constante y a seguir medidas de seguridad sencillas para salvar vidas

WASHINGTON, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mayo es el Mes Nacional de la Seguridad en el Agua, un momento para recordar a las familias que los ahogamientos se pueden prevenir, aunque siguen siendo una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños y las personas menores de 30 años.

El ahogamiento rara vez ocurre como se ve en las películas. La mayoría de las personas espera oír salpicaduras de agua o gritos, pero el ahogamiento suele ser silencioso y puede producirse en menos de un minuto, incluso en tan solo unos centímetros de agua.

Quienes están cerca suelen ser la primera línea de defensa. Las investigaciones demuestran que, en la mayoría de los casos, las víctimas de ahogamiento son rescatadas por quienes están cerca, y no por profesionales capacitados, simplemente porque se encuentran más próximas al incidente. Más del 60 % de los rescates realizados por quienes están cerca ocurren antes de que llegue la ayuda.

El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en niños, pero no tiene por qué ser así. «La prevención de los ahogamientos comienza con la educación en seguridad en el agua», afirmó Connie Harvey, directora de la Campaña Acuática del Centenario y de los Programas de Supervivencia. «Los estudios revelan que el 72 % de las personas hispanas nunca ha recibido clases de natación, y que los niños tienen menos probabilidades de poseer habilidades de natación avanzadas; sin embargo, nunca es demasiado tarde para aprender a nadar o para saber cómo comportarse de forma responsable dentro, sobre y alrededor del agua». «La Cruz Roja Americana ofrece recursos gratuitos en español para niños y adultos, de modo que personas de todas las edades puedan ayudar a prevenir los ahogamientos».

La Cruz Roja Americana insta a las familias a que se mantengan atentas cuando estén cerca del agua. No se limite a nadar: observe. Una supervisión cercana y constante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

CONSEJOS DE SEGURIDAD EN EL AGUA

Nadie debe nadar solo, ni los adultos, ni los adolescentes, ni los niños. Nunca deje a un niño pequeño sin supervisión cerca del agua y no confíe la vida de un niño a otro niño.

Siempre designe a un «vigilante del agua» que mantenga una supervisión cercana y preste atención constante a los niños y a los nadadores más débiles, dentro y alrededor del agua, hasta que sea relevado.

Haga que los niños pequeños o los nadadores inexpertos usen chalecos salvavidas aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos, bien ajustados, cuando estén cerca del agua, pero no confíe únicamente en los chalecos salvavidas.

Alcance o lance, pero no vaya. En caso de emergencia, acérquele o arrójele un objeto a la persona en problemas y dígale que se sujete. ¡No se acerque! Usted también podría correr el riesgo de ahogarse.

WHALE TALES PARA NIÑOS: AHORA DISPONIBLE EN ESPAÑOL La Cruz Roja renovó recientemente su programa de seguridad en el agua para niños, llamado Longfellow's WHALE Tales, y ahora ha incorporado el programa en español, completamente traducido y adaptado culturalmente. El programa, sin costo alguno, ayuda a niños de todos los orígenes, desde kinder hasta quinto grado, a aprender comportamientos esenciales de seguridad acuática sin tener que estar en el agua ni cerca de ella.

Educadores, instructores de natación, padres, cuidadores y otras personas pueden impartir lecciones fundamentales sobre seguridad en el agua a los niños antes de que comience la temporada de natación y durante todo el verano. WHALE Tales son lecciones breves, atractivas y apropiadas para cada edad que cubren temas importantes de seguridad en el agua en diferentes entornos como piscinas, parques acuáticos, océanos, lagos y ríos. Los recursos se pueden descargar de forma gratuita e incluyen planes de lecciones, presentaciones de cursos y materiales atractivos, como videos y hojas de actividades, y están disponibles en CruzRojaAmericana.org/WHALE-tales-espanol. Si usted es un padre, madre o cuidador y enseña a sus propios hijos, visite CruzRojaAmericana.org/seguridad-acuatica-infantil.

ALIANZAS COMUNITARIAS Nuestra Campaña Acuática del Centenario, lanzada en 2014 para reconocer 100 años de liderazgo de la Cruz Roja en natación y seguridad en el agua, está activa en más de cien comunidades en todo el país. El programa trabaja, junto con valiosos socios comunitarios, para reducir las tasas de ahogamiento en lugares donde estas tasas superan el promedio nacional.

Hasta la fecha, la campaña ha impartido aproximadamente 160 000 clases de natación y ha certificado a 6560 salvavidas juveniles, salvavidas e instructores en seguridad acuática (Water Safety Instructors®). También hemos dotado a casi 24 000 padres y cuidadores con conocimientos de seguridad en el agua o habilidades de RCP. Para obtener más información, visite redcross.org/centennialswim (en inglés).

COMIENCE HOY MISMO Visite CruzRojaAmericana.org/seguridadacuatica para obtener información sobre el programa de natación y una variedad de recursos. La aplicación Swim de la Cruz Roja puede ayudar a niños y adultos a aprender mediante videos y actividades amigables para los niños en dispositivos móviles. Haga su parte. Sea inteligente en el agua.

About the American Red Cross:

The American Red Cross shelters, feeds and provides comfort to victims of disasters; supplies about 40% of the nation's blood; teaches skills that save lives; distributes international humanitarian aid; and supports veterans, military members and their families. The Red Cross is a nonprofit organization that depends on volunteers and the generosity of the American public to deliver its mission. For more information, please visit redcross.org or CruzRojaAmericana.org, or follow us on social media.

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FUENTE Cruz Roja Americana