El ministerio de Finanzas recibe con beneplácito la declaración del personal del FMI sobre la consulta del artículo IV con el Reino en 2022.

RIAD, Arabia Saudita, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- El personal del FMI elogió la situación económica y financiera del Reino en su declaración final formulada al término de su visita en relación con la consulta del artículo IV con el Reino en 2022. Reiteraron su pronóstico positivo para la economía del Reino a corto y mediano plazo, con un mayor repunte en las tasas de crecimiento económico y el control de la inflación, así como una mayor fortaleza en la posición económica externa del Reino.



Según la declaración, el FMI anticipaba que el PIB del Reino aumentara un 7,6 % en 2022, que el sector no relacionado con el petróleo creciera aproximadamente un 4,2 %, que el superávit en cuenta corriente aumentara al 17,2 % del PIB y que la inflación general se mantuviera en un promedio del 2,8 %.

La declaración señaló que el Reino afrontó con éxito la pandemia del coronavirus (COVID-19), destacando que está en posición de superar los riesgos planteados por la crisis de Ucrania y el ciclo de políticas monetarias austeras en las economías desarrolladas, y señaló que el impacto de la tensión de la situación mundial en la economía del Reino es limitado debido a los altos niveles de liquidez y capitalización del sector bancario. La actividad económica también está mejorando significativamente, con la ayuda del aumento de los precios del petróleo y las reformas gubernamentales implementadas conforme a la Visión 2030.



El informe también destacó que el pronóstico futuro de la economía del Reino es optimista a corto y mediano plazo, con una recuperación continua de las tasas de crecimiento económico, la contención de la inflación y el fortalecimiento de su posición económica externa. El personal del FMI señaló que la continuación de su implementación de reformas estructurales ayudará a garantizar una recuperación sólida, integral y ecológica, e indicó que el Reino se encuentra en franca recuperación después de la recesión causada por la pandemia, lo que indica que el apoyo prestado por las finanzas públicas, el impulso de las reformas, los altos precios del petróleo y el aumento de la producción de petróleo ayudaron al Reino a recuperarse y a experimentar un fuerte impulso. El PIB REAL NO RELACIONADO CON EL PETRÓLEO CRECIÓ UN 4,9 % EN 2021, impulsado principalmente por la recuperación de los sectores manufacturero y minorista (incluido el comercio electrónico) y el sector comercial.



La declaración señaló que la tasa de desempleo del Reino se redujo al 10,1 % en el primer trimestre de 2022 como resultado de las altas tasas de empleo de los ciudadanos saudíes en el sector privado, a la vez que elogió las iniciativas eficaces para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, lo que llevó a superar los objetivos del Reino respecto de la Visión 2030.



En términos de la política fiscal, la misión elogió el compromiso del Reino de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y los esfuerzos para evitar seguir las tendencias del ciclo económico al establecer un límite de gastos que no se ve afectado por las variaciones en el precio del petróleo. El personal del FMI también esperaba que las finanzas públicas superaran las previsiones presupuestarias para 2022, y que la relación deuda-PIB disminuyera.

La misión también destacó que los riesgos de estabilidad financiera se encuentran adecuadamente contenidos, ya que los niveles de rentabilidad, liquidez y capitalización son buenos a nivel del sistema bancario, y que el efecto de un mayor ajuste de las condiciones de la política monetaria mundial será limitado en el crecimiento del crédito y el PIB no relacionado con el petróleo, pero positivo en la rentabilidad del sector bancario.



La declaración final del personal del FMI acogió con beneplácito los esfuerzos del Reino con respecto a las políticas climáticas, y destacó que el gobierno está trabajando para intensificar las inversiones en la producción de hidrógeno azul y verde, además de sus continuos esfuerzos en investigación y desarrollo con un enfoque en la economía circular del carbono.



Por su parte, su excelencia el ministro de Finanzas, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, señaló: La declaración destacó los indicadores actuales y las perspectivas futuras positivas para la economía saudí, que ha superado muchos de los obstáculos y desafíos que enfrenta la economía mundial durante los últimos dos años, a la vez que ha mantenido la sostenibilidad financiera, lo que ha mejorado la solidez y fortaleza de la economía saudí; y puso de relieve la importancia de los cambios económicos y estructurales del Reino en el marco de la Visión 2030, así como su contribución al logro de un crecimiento económico sostenible e inclusivo.



Su excelencia recibió con beneplácito los elogios del personal del FMI por los esfuerzos desplegados por el Reino para mitigar los efectos económicos, sociales y de salud de la pandemia del coronavirus, y destacó que el Reino está experimentando una sólida recuperación tras la recesión causada por la pandemia, y que el aumento de los precios del petróleo ofrece la oportunidad de acelerar el ritmo de las reformas que se están implementando en el marco de la Visión 2030 del país.

Cabe señalar que la misión del FMI emitió una declaración inicial tras la finalización de la consulta del artículo IV con el Reino de Arabia Saudita en 2022, que tuvo lugar en abril de 2022. Esta declaración final confirma las conclusiones preliminares de la declaración anterior.

FUENTE Ministry Of Finance

SOURCE Ministry Of Finance