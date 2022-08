Le ministère des Finances salue la déclaration des services du FMI sur la consultation avec le Royaume au titre de l'article IV en 2022.

RIYAD, Arabie saoudite, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Les services du FMI ont salué la situation économique et financière du Royaume dans leur déclaration finale faite à la fin de leur visite portant sur la consultation avec le Royaume au titre de l'article IV en 2022. Ils ont réitéré leur pronostic constructif pour l'économie du Royaume à court et à moyen terme, avec un nouveau rebond des taux de croissance économique et la maîtrise de l'inflation, ainsi qu'un renforcement de la position économique extérieure du Royaume.

Selon la déclaration, le FMI prévoyait que le PIB du Royaume augmenterait de 7,6 % en 2022, que le secteur non pétrolier progresserait d'environ 4,2 %, que l'excédent de la balance courante atteindrait 17,2 % du PIB et que l'inflation globale se maintiendrait à une moyenne à 2,8 %.

La déclaration note que le Royaume a réussi à faire face à la pandémie de coronavirus (COVID-19), soulignant qu'il est en mesure de surmonter les risques posés par la crise ukrainienne et le cycle de resserrement de la politique monétaire dans les économies développées, notant que l'impact du resserrement des conditions mondiales sur l'économie du Royaume est limité en raison des niveaux élevés de liquidité et de capitalisation du secteur bancaire. L'activité économique s'améliore également de manière significative grâce à la hausse des prix du pétrole et aux réformes gouvernementales mises en œuvre conformément à la Vision 2030.

Le rapport a également souligné que le pronostic économique futur du Royaume est optimiste à court et à moyen terme, avec la poursuite du redressement des taux de croissance économique, la maîtrise de l'inflation et le renforcement de sa position économique extérieure. Les services du FMI ont noté que la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles contribuera à assurer une reprise forte, globale et respectueuse de l'environnement, soulignant que le Royaume se remet fortement de la récession causée par la pandémie, ce qui indique que le soutien apporté par les finances publiques, la dynamique des réformes, les prix élevés du pétrole et l'augmentation de la production pétrolière ont aidé le Royaume à se redresser, car il a connu une forte relance. Le PIB réel non pétrolier a augmenté de 4,9 % en 2021, principalement grâce à la reprise des secteurs de la fabrication et du commerce de détail (y compris le commerce électronique) et du secteur commercial.

La déclaration a noté que le taux de chômage du Royaume a chuté à 10,1 % au premier trimestre 2022 en raison des taux d'emploi élevés des citoyens saoudiens dans le secteur privé, tout en saluant les initiatives efficaces visant à accroître la participation des femmes au marché du travail, ce qui a conduit à dépasser les objectifs de la Vision 2030 du Royaume.

En ce qui concerne la politique budgétaire, la mission a salué l'engagement du Royaume à assurer la viabilité des finances publiques et les efforts déployés pour éviter de suivre les tendances du cycle économique en établissant un plafond de dépenses non affecté par les variations des prix du pétrole. Les services du FMI s'attendaient également à ce que les finances publiques surpassent les prévisions budgétaires en 2022 et à ce que le ratio dette/PIB diminue. La mission a également souligné que les risques pour la stabilité financière sont bien maîtrisés, car les niveaux de rentabilité, de liquidité et de capitalisation sont bons au niveau du système bancaire, et que l'impact d'un nouveau resserrement des conditions de la politique monétaire mondiale sera limité sur la croissance du crédit et le PIB non pétrolier, mais positif sur la rentabilité du secteur bancaire.

La déclaration finale des services du FMI a salué les efforts du Royaume en matière de politiques climatiques, soulignant que le gouvernement s'efforce d'intensifier les investissements dans la production d'hydrogène bleu et vert, en plus de ses efforts continus dans la recherche et le développement axés sur l'économie circulaire du carbone.

Pour sa part, Son Excellence le ministre des Finances, M. Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, a déclaré : La déclaration a mis en évidence les indicateurs actuels et les perspectives d'avenir positives pour l'économie saoudienne, qui a surmonté de nombreux obstacles et défis auxquels l'économie mondiale a été confrontée au cours des deux dernières années tout en maintenant sa viabilité financière, renforçant ainsi la solidité et la force de l'économie saoudienne ; soulignant l'importance des changements économiques et structurels du Royaume dans le cadre de la Vision 2030, ainsi que leur contribution à la réalisation d'une croissance économique durable et inclusive.

Son Excellence s'est réjoui des félicitations des services du FMI pour les efforts déployés par le Royaume pour atténuer les effets économiques, sociaux et sanitaires de la pandémie de coronavirus, soulignant que le Royaume connaît actuellement une forte reprise après la récession causée par la pandémie, et que la hausse des prix du pétrole offre l'occasion d'accélérer le rythme des réformes mises en œuvre dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

Il convient de noter qu'une première déclaration a été publiée par la mission du FMI à l'issue de la conclusion de la consultation au titre de l'article IV avec le Royaume d'Arabie saoudite en 2022, qui a eu lieu en avril 2022. Cette déclaration finale confirme les conclusions préliminaires de la déclaration précédente.

SOURCE Ministry Of Finance