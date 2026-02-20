La marca C-HR vuelve a EE. UU. con un nuevo y potente vehículo eléctrico de batería

El contorno tipo cupé le da al SUV compacto un aspecto general deportivo y llamativo

Tracción total (AWD) estándar con doble motor y 338 caballos de fuerza de potencia combinada

La capacidad de carga rápida de CC ofrece una carga del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos*

El puerto del sistema de carga de Norteamérica (NACS) ofrece acceso a una cómoda carga de alta velocidad en todo el país**

Autonomía de 287 millas (estimada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en la versión SE)

Diseño interior premium con materiales suaves al tacto, iluminación ambiental personalizable y pantalla táctil de 14 pulgadas

Hasta 25.3 pies cúbicos de espacio de carga detrás de los asientos traseros, que se puede ampliar hasta 59.5 pies cúbicos con los respaldos de los asientos traseros abatibles 60/40 plegados en plano

Su llegada a los concesionarios de Toyota en EE. UU. está prevista para marzo de 2026

El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) del Toyota C-HR 2026 comienza en $37,000 (sin incluir la tarifa por procesamiento y gestión del concesionario)

PLANO, Texas, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El nuevo Toyota C-HR 2026 se incorpora a la creciente línea de vehículos eléctricos de batería (BEV) de la marca. Con un contorno llamativo, ancho y deportivo tipo cupé, el modelo se une a los SUB bZ revisado y al nuevo bZ Woodland cuando salga a la venta el próximo mes. El C-HR también ofrece un potente rendimiento eléctrico, con motores duales y tracción total electrónica estándar (AWD) para un sistema combinado de 338 caballos de fuerza.

El modelo Toyota C-HR 2026 aporta un toque deportivo y elegante al SUV eléctrico compacto

El C-HR aporta una combinación de estilo dinámico y rendimiento en todos los aspectos, desde su aceleración de 0 a 60 mph en 4.9 segundos estimado por el fabricante hasta su elegante línea de techo y su sensación interior moderna. Su estilo se equilibra con un lado práctico también, con hasta 25.3 pies cúbicos de espacio de carga detrás de los asientos traseros, que se puede ampliar hasta 59.5 pies cúbicos con los respaldos de los asientos traseros abatibles 60/40 plegados en plano.

Con su batería de 74.7 kWh, la autonomía total estimada por la EPA del C-HR es de 287 millas* en el modelo SE con ruedas de 18 pulgadas, mientras que el modelo XSE con ruedas de 20 pulgadas obtiene una autonomía estimada por la EPA de 273 millas*. Cada modelo C-HR incluye un sistema de carga de Norteamérica (NACS) que le permitirá acceder a miles de estaciones de carga de CC y cargadores de nivel 2 en todo el país.

El nuevo C-HR BEV, desarrollado a partir de un concepto BEV compacto que Toyota presentó por primera vez en 2022, se encuentra entre los 21 modelos eléctricos de la línea Toyota de EE. UU. y es el tercer BEV disponible en EE. UU. Continúa el enfoque de propulsión de múltiples vías de Toyota, con una variedad de opciones de modelos disponibles en toda su línea para adaptarse a los estilos de vida de los clientes, incluidos los sistemas de propulsión BEV, híbrido, híbrido enchufable y EV de pila de combustible (solo en California).

*La autonomía y el tiempo de carga reales varían en función del clima y otros factores.

**Plug & Charge requiere una prueba o suscripción activas a Remote Connect. Prueba de 3 años incluida. Depende de la red 4G.

Estilo espacioso

El VEB C-HR de Toyota fue diseñado como una expresión del carácter lúdico y emocionante de los vehículos eléctricos. El C-HR, al igual que los modelos bZ y bZ Woodland, está basado en la plataforma e-TNGA de Toyota, específica para vehículos eléctricos de batería, y la fluidez de las líneas de la carrocería y su amplia apariencia brindan una experiencia de conducción dinámica. La silueta cupé compacta del vehículo está conformada por una parte delantera característica con forma de mazo de Toyota que se integra perfectamente a la cabina compacta, así como una parte posterior de diseño angular.

El C-HR posee las proporciones de un todoterreno compacto con una longitud total de 177.9 pulgadas, un ancho máximo de 73.6 pulgadas, una distancia entre ejes de 108.3 pulgadas y una altura general de 63.8 pulgadas. Estas características contribuyen a su extensa área interior, con un techo alto y un amplio espacio de cabina.

Su diseño interior limpio y abierto cuenta con una delgada pantalla del conductor y una consola central de fácil acceso. Como detalle adicional, además posee un sistema de iluminación ambiental personalizable que se puede ajustar para conseguir la atmósfera ideal. En general, el vehículo se caracteriza por poseer una cabina cómoda y de alta tecnología con un diseño elegante y funcional.

De igual modo, proporciona tanto a los conductores como a los acompañantes numerosas opciones de comodidad y conveniencia, como dos cargadores inalámbricos para móviles y puertos USB en la cabina trasera que garantizan que todos los pasajeros puedan permanecer conectados durante el viaje; controles de aire acondicionado en la cabina trasera; y un techo panorámico que ofrece luz natural a todo el interior del vehículo.

Rendimiento eléctrico

El VEB Toyota C-HR 2026 viene equipado de serie con tracción a las cuatro ruedas gracias a motores eléctricos instalados en los eAxles delanteros y traseros. Tiene amplia potencia, con 338 caballos de fuerza de potencia combinada y 198/125 libras pie de torque en los motores eléctricos delanteros y traseros. En general, se prevé que el modelo pueda alcanzar una aceleración de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 4.9 segundos.

Sus líneas estilo cupé se complementan con un centro de gravedad bajo, gracias a su paquete de baterías instalado bajo el suelo del auto y rodeado por una estructura de soporte cruzado que le confiere al vehículo su rigidez general. Junto con la solidez, rigidez y agilidad esenciales de la plataforma específica para VEB, los componentes de la suspensión se ajustaron de manera precisa para el nuevo C-HR; esto incluye el rendimiento de los resortes y amortiguadores, así como la rigidez de las barras estabilizadoras.

Tiene una batería de iones de litio con capacidad total de 74.7 kWh y un cargador de CA integrado de 11 kW. Su puerto de carga NACS compatible con carga rápida de CC de nivel 3 le permitirá acceder a miles de estaciones de carga rápida en todo el país. Al utilizar la carga rápida, el C-HR podrá cargar de 10% a 80% de la capacidad de la batería en unos 30 minutos, en condiciones ideales*. El C-HR 2026 también se podrá cargar en fuentes de alimentación de CA de nivel 1 y nivel 2.

El Toyota C-HR viene de serie con la capacidad Plug & Charge**, un protocolo estándar del sector que permite la identificación, autenticación y autorización automáticas en redes de carga seleccionadas, lo que reduce la necesidad de diversas aplicaciones de carga móvil.

El C-HR también cuenta con una función de preacondicionamiento de la batería. Este sistema está diseñado para llevar la batería a una temperatura óptima para carga rápida de CC, lo que permite cargarla más rápido en climas más fríos. Puede activar esta función de forma manual mediante la configuración del sistema o de manera automática al configurar el destino del sistema de navegación en una estación de carga rápida (con una prueba o suscripción activa de Drive Connect***).

El C-HR 2026 también incorpora levas de cambio montadas en el volante para activar y ajustar el frenado regenerativo. El frenado regenerativo es el proceso de convertir la energía producida por el movimiento del vehículo, conocida también como energía cinética, en energía eléctrica. El conductor puede ajustar la cantidad de energía de frenado regenerativo a partir de cuatro niveles usando las levas de cambio.

*La autonomía y el tiempo de carga reales varían en función del clima y otros factores.

**Plug & Charge requiere una prueba o suscripción activas a Remote Connect. Prueba de 3 años incluida. Depende de la red 4G.

***La función de activación automática del preacondicionamiento de la batería requiere una prueba o suscripción activa a Drive Connect. Prueba de 3 años incluida. Depende de la red 4G.

Dos modelos con estilo y excelente relación calidad-precio

Disponible en las versiones SE y XSE, el C-HR contará con una variedad de características de serie en su interior, incluso en la versión SE, como una pantalla táctil de 14 pulgadas que controla el sistema Toyota Audio Multimedia, un panel de instrumentos completamente digital, dos cargadores inalámbricos en la consola central y el sistema Toyota Safety Sense 3.0. Además, la cabina incorpora estilo modero y comodidad en todas las versiones, como asientos con opciones de tapizado en tela y ribete SofTex, hasta gamuza sintética y ribete SofTex.

En el exterior, el equipamiento estándar clave de la versión SE incluye puerta trasera eléctrica, portaequipaje de perfil bajo, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y llantas de 18 pulgadas, mientras que el XSE se actualiza a llantas de 20 pulgadas. Hay una variedad de colores de pintura exterior disponibles en opciones de pintura de un solo tono y de dos tonos, incluidos los nuevos colores Overcast y Tandoori, junto con el Cement, el Midnight Black Metallic y el Wind Chill Pearl (opción de pintura premium). El XSE estará disponible igualmente con pintura en dos tonos, que incluye la combinación del Tandoori, el Cement o el Wind Chill Pearl con el Midnight Black Metallic para el techo. Las principales características de cada versión incluyen:

SE

Autonomía total estimada por la EPA de 287 millas*

338 caballos de fuerza netos de potencia combinada del sistema

Batería de 74.7 kW

Cargador CA de 11 kW integrado

Cable de carga CA de doble voltaje 120 V/240 V

Adaptador de carga NACS a CCS estándar incluido

Puerto de carga NACS

Llantas de 18 pulgadas con detalles en negro

Puerta trasera eléctrica

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia

Rieles de techo de perfil bajo

Asientos tapizados en tela/SofTex con asiento eléctrico de 8 posiciones para el conductor y asiento de ajuste manual en 6 posiciones para el acompañante

Asientos delanteros y volante con calefacción

Pantalla táctil de 14 pulgadas con el Sistema de audio multimedia Toyota

Dos cargadores Qi inalámbricos para teléfono en la parte delantera

Cuatro puertos USB-C (uno frontal multimedia, uno frontal de 15 W, dos traseros de 60 W combinados)

Toyota Safety Sense 3.0

Asistente de estacionamiento delantero y trasero con frenado automático

Monitor de puntos ciegos

XSE (incorpora o sustituye las características de la versión SE por):

Autonomía total estimada por la EPA de 273 millas*

Llantas de 20 pulgadas con acabado en gris plomizo

Asientos tapizados en SoftTex y gamuza sintética

Asiento eléctrico de 8 posiciones para el acompañante

Asiento del conductor con memoria

Asistencia en embotellamiento de tráfico**

Asistente de cambio de carril

Monitor de visión panorámica

*La autonomía y el tiempo de carga reales varían en función del clima y otros factores.

**Depende de la red 4G. Requiere una versión de prueba o suscripción activa a Drive Connect. Suscripción obligatoria tras el período de prueba.

Tecnología conectada intuitiva

El Toyota C-HR 2026 también incluye de serie características de comodidad modernas, ya que incorpora una pantalla táctil de 14 pulgadas que funciona con el sistema Toyota Audio Multimedia, diseñado y fabricado por los equipos de software de Toyota, con sede en Texas. También viene con una serie de pruebas de Connected Services**.

La prueba de tres años de Drive Connect** incluida otorga acceso a Intelligent Assistant, Cloud Navigation y Destination Assist. Con Intelligent Assistant, frases sencillas como "Hey Toyota" activan el sistema de comandos activados por voz para buscar direcciones, encontrar Puntos de Interés (POI, por sus siglas en inglés), ajustar los controles de audio, cambiar la temperatura de la cabina y mucho más. Cloud Navigation, la solución de navegación a bordo disponible, utiliza la nube para descargar la información más actualizada sobre mapas, tráfico y rutas. Para garantizar que los usuarios cuenten con las capacidades de búsqueda más actualizadas, los datos de POI de Google alimentan la búsqueda de puntos de interés. Destination Assist además brinda acceso a asistencia de un agente en vivo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para localizar el próximo destino.

Todos los modelos C-HR de Toyota están equipados con un sistema de audio de seis altavoces para disfrutar de opciones de entretenimiento durante el viaje, un sistema de audio premium JBL® de 9 altavoces, que incluye además un amplificador de 8 canales de 800 vatios y un subwoofer de 9 pulgadas, disponibles en la versión XSE.

El Sistema de audio multimedia Toyota también permite la doble conectividad telefónica Bluetooth, con soporte de compatibilidad inalámbrica estándar Apple CarPlay® y Android Auto™. Para una mayor conectividad, el C-HR dispone de una versión de prueba Wi-Fi Connect (30 días o hasta 3 GB) que ofrece conectividad 4G para hasta cinco dispositivos, convirtiendo al C-HR en un punto de acceso AT&T.

Además de la ya de por sí sólida oferta de capacidad de reproducción de audio con HD Radio, datos USB y una suscripción de prueba de tres meses a SiriusXM®, Wi-Fi Connect también permite la nueva función Integrated Streaming, que ofrece la posibilidad de vincular suscripciones independientes a Apple Music® y Amazon Music al vehículo para poder controlarlas a bordo.

Del mismo modo, el C-HR incluye una suscripción de prueba mínima de cinco años a ambos, Safety Connect** y Service Connect**. Safety Connect incluye un botón de asistencia de emergencia (SOS), asistencia en carretera mejorada 24/7, notificación automática de colisión y localizador de vehículos robados. Service Connect ofrece a los conductores la posibilidad de recibir informes sobre el estado del vehículo, alertas de mantenimiento y recordatorios.

Con la aplicación de Toyota, los usuarios pueden permanecer conectados a su C-HR con Remote Connect**, que se incluye como versión de prueba por tres años. Con Remote Connect, los usuarios pueden encender los faros, activar la bocina, hacer sonar la alarma y desbloquear la puerta trasera. Las funciones de climatización remota incluyen la posibilidad de controlar la temperatura en la cabina, incluida la activación remota de los calefactores/ventiladores de los asientos disponibles, el calefactor del volante, el desempañador y la posibilidad de programar un temporizador para que se active en la rutina diaria.

Las funciones de carga remota también se incluyen con la prueba o suscripción a Remote Connect en el C-HR, que incluye la posibilidad de comprobar el estado de carga, iniciar/detener la carga con un vehículo que ya está enchufado e incluso editar los programas de carga, lo que permite mejorar el control de carga del C-HR. La aplicación de Toyota además proporciona un mapa fácil de usar para encontrar estaciones de carga cerca de usted o a lo largo de la ruta.

**Depende de la red 4G. Suscripción obligatoria tras el período de prueba.

Tecnología de asistencia al conductor y seguridad activa

El C-HR cuenta con Toyota Safety Sense 3.0™, el conjunto de funciones de seguridad activa y asistencia al conductor de Toyota, diseñado para apoyar la percepción del conductor, la toma de decisiones y la operación del vehículo. Considere que los sistemas Toyota Safety Sense 3.0 y las funciones de asistencia al conductor no sustituyen una conducción segura y atenta. El paquete de seguridad incluye:

Sistema precolisión con detección de peatones (PCS c/PD, por sus siglas en inglés): Está diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y proporcionar una advertencia sonora/visual de colisión frontal en determinadas circunstancias. Si usted no reacciona, el sistema está diseñado para proporcionar frenado automático de emergencia.

Está diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y proporcionar una advertencia sonora/visual de colisión frontal en determinadas circunstancias. Si usted no reacciona, el sistema está diseñado para proporcionar frenado automático de emergencia. Control de crucero dinámico por radar a toda velocidad (DRCC, por sus siglas en inglés): Un sistema de control de velocidad adaptativo que está diseñado para ajustarse a velocidades superiores a 20 mph. El sistema de control de crucero adaptativo (DRCC) utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el vehículo que le precede.

Un sistema de control de velocidad adaptativo que está diseñado para ajustarse a velocidades superiores a 20 mph. El sistema de control de crucero adaptativo (DRCC) utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el vehículo que le precede. Alerta de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección (LDA c/SA): Detecta las marcas del carril o el borde de la carretera a velocidades superiores a 30 mph. La alerta de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección está diseñada para emitir un aviso audible y visual si se detecta un cambio involuntario de carril. Si no toma ninguna medida correctiva, el sistema de asistencia de dirección está diseñado para proporcionar una dirección correctiva suave a fin de ayudar a mantener el vehículo en el carril.

Detecta las marcas del carril o el borde de la carretera a velocidades superiores a 30 mph. La alerta de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección está diseñada para emitir un aviso audible y visual si se detecta un cambio involuntario de carril. Si no toma ninguna medida correctiva, el sistema de asistencia de dirección está diseñado para proporcionar una dirección correctiva suave a fin de ayudar a mantener el vehículo en el carril. Asistencia de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés): Diseñada para ayudar a mantener el vehículo en el centro de un carril. La asistencia de seguimiento de carril (LTA) ayuda al conductor con control de la dirección mientras utiliza el DRCC.

Diseñada para ayudar a mantener el vehículo en el centro de un carril. La asistencia de seguimiento de carril (LTA) ayuda al conductor con control de la dirección mientras utiliza el DRCC. Asistente de señales de tránsito (RSA, por sus siglas en inglés): Utiliza la cámara delantera para reconocer señales de tránsito específicas, como indicaciones de límite de velocidad, Pare (Stop) y ceda el paso. El RSA proporciona información sobre señales al conductor a través de la pantalla de información múltiple.

Utiliza la cámara delantera para reconocer señales de tránsito específicas, como indicaciones de límite de velocidad, Pare (Stop) y ceda el paso. El RSA proporciona información sobre señales al conductor a través de la pantalla de información múltiple. Luces altas automáticas (AHB, por sus siglas en inglés): Diseñadas para detectar los faros de los vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos enfrente. Las luces altas automáticas (AHB) alternan automáticamente entre luces altas y bajas según corresponda.

Diseñadas para detectar los faros de los vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos enfrente. Las luces altas automáticas (AHB) alternan automáticamente entre luces altas y bajas según corresponda. Asistente de conducción proactiva (PDA, por sus siglas en inglés): Utiliza la cámara y el radar del vehículo, cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema, para proporcionar frenado y una dirección suaves a fin de apoyar tareas de conducción como el control de la distancia entre su auto y el vehículo enfrente, un peatón o un ciclista. El PDA además puede proporcionar frenado suave en curvas.

Para más información sobre el TSS 3.0, visite Toyota.com/safety-sense.

El monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero también viene de serie. El sistema BSM utiliza sensores de radar laterales traseros instalados en la parte interior del parachoques posterior, tanto en la parte izquierda como en la derecha, para ayudar al conductor a confirmar la seguridad al cambiar de carril. La función RCTA utiliza los mismos sensores instalados detrás del parachoques trasero. Esta función está pensada para ayudar al conductor a comprobar las zonas que no son fácilmente visibles al dar marcha atrás.

La alerta de salida segura también viene de serie en el C-HR. Este sistema está diseñado para detectar vehículos o ciclistas que se acercan por detrás y determinar si existe la posibilidad de colisión con una puerta abierta o con pasajeros que están saliendo del auto. La alerta de salida segura encenderá un indicador en el retrovisor exterior y emitirá una alerta sonora para avisar a los ocupantes del vehículo.

El Toyota C-HR también está equipado de serie con el Sistema de seguridad Star de Toyota. Este sistema incluye control de estabilidad del vehículo (VSC), control de tracción (TRAC), sistema antibloqueo de frenos (ABS), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado (BA) y tecnología Smart Stop® (SST).

Entre las funciones de asistencia al conductor, se incluyen la asistencia en embotellamiento de tráfico, la asistencia para cambio de carril y la alerta de tráfico cruzado frontal, todas de serie**.

En cuanto a la seguridad de la batería, Toyota utiliza muchas medidas para ayudar a proteger la integridad de las celdas, gracias al diseño y a un sistema de supervisión múltiple destinado a proteger el sistema de baterías del vehículo. Esto incluye:

Supervisión redundante del voltaje, la corriente y la temperatura de la batería diseñada para detectar signos de calentamiento anómalo con el fin de mantener la temperatura óptima de la batería y ayudar a prevenir daños en las celdas

La utilización de un sistema de circulación de refrigerante de alta resistencia está diseñada para ayudar a evitar un evento térmico por cortocircuito incluso en condiciones de alta carga de la batería debido al cambio repetido entre la conducción a alta velocidad y la carga rápida

** El asistente en embotellamientos de tránsito requiere prueba o suscripción activa a Drive Connect. Depende de la red 4G.

Garantía limitada

La garantía básica de Toyota de 36 meses/36,000 millas para vehículos nuevos se aplica a todos los componentes que no sean de desgaste normal y mantenimiento. Las garantías adicionales de 60 meses contemplan el mecanismo de transmisión durante 60,000 millas y la corrosión sin límite de distancia en millas. Los componentes de conducción del vehículo eléctrico, incluida la batería de tracción, están cubiertos durante 8 años o 100,000 millas, lo que ocurra primero. Los concesionarios Toyota disponen de información completa sobre la garantía limitada.

El C-HR de Toyota también viene con ToyotaCare, un plan que cubre el mantenimiento programado normal de fábrica, durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero, y tres años de asistencia en carretera, independientemente del millaje.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Norteamérica desde hace casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de casi 49 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

