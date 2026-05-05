Toyota Motor North America anuncia cambios en su plana ejecutiva

PLANO, Texas, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Toyota Motor North America (TMNA) anunció cambios en su plana ejecutiva para respaldar el enfoque continuo de la empresa en la excelencia en el cumplimiento normativo, la sostenibilidad y la gobernanza empresarial.

Sandra Phillips, vicepresidenta sénior de Integridad Empresarial, directora jurídica, secretaria corporativa y directora de sostenibilidad, se jubilará a partir del 31 de julio de 2026. Durante su gestión, Phillips desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de las funciones legales, normativas, de cumplimiento y de sostenibilidad de Toyota, lo que ayudó a guiar a la empresa en un entorno de políticas y negocios dinámico.

Tom Stricker, vicepresidente de grupo de Asuntos Normativos y Sostenibilidad Ambiental, se jubilará a partir del 30 de junio de 2026, tras una carrera extensa y trascendental dedicada la promoción de las iniciativas normativas, ambientales y de sostenibilidad de Toyota. Su liderazgo ha sido fundamental para definir la estrategia ambiental de la empresa y fortalecer alianzas con grupos de interés.

Chris Yang, vicepresidente sénior de Estrategia y Soluciones Empresariales, asumirá las responsabilidades adicionales de director jurídico e Integridad Empresarial. Yang seguirá desempeñándose como subdirector de cumplimiento normativo y subdirector de riesgos de Toyota Motor Corporation (TMC). Su nombramiento como director jurídico es coherente con la visión de TMC de contar con un equipo legal, de cumplimiento y de riesgos alineado en todo el mundo. En esta función, supervisará las áreas legales, de cumplimiento normativo y de auditoría de la empresa.

Liz Gibson, vicepresidenta de grupo y asesora general, asumirá los cargos de vicepresidenta de grupo de Asuntos Normativos y Sostenibilidad Ambiental, secretaria corporativa y directora de sostenibilidad, subordinada a Yang. En este puesto, Gibson dirigirá la estrategia de sostenibilidad corporativa de Toyota en Estados Unidos y supervisará la política y el cumplimiento de la normativa.

Kim Cockrell, vicepresidenta sénior y directora de recursos humanos y administración, asumirá responsabilidades adicionales en materia de sostenibilidad e impacto comunitario, así como de seguridad corporativa y gestión de emergencias.

"Estos cambios en la dirección reflejan tanto nuestra amplia reserva de talentos como nuestro compromiso de continuidad mientras sentamos las bases para el futuro", señaló Ted Ogawa, presidente y director ejecutivo de TMNA. "Agradecemos a Sandra y a Tom por sus numerosas contribuciones y ansiamos ser testigos del impacto continuo que tendrán Chris, Liz, Kim y el equipo en general".

Acerca de Toyota Motor North America

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Estados Unidos desde hace casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 48,000 personas en Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

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FUENTE Toyota Motor North America