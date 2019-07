El New York Latino Film Festival, presentado por HBO, inaugura su noche de apertura con la galardoneada pelicula 'Princess of the Row'

NUEVA YORK, 15 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El New York Latino Film Festival (NYLFF) arranca el lunes, 12 de agosto con la presentación de mas de 83 películas representando 10 países. El Festival celebra su apertura con el estreno Nuevayorquino de la película Princess of the Row del director Van Maximilian Carlson, protagonizada por Martin Sheen, Edi Gathegi, Ana Ortiz, Tayler Buck, Jacob Vargas, entre otros. Inquebrantable y emocional, Princess of the Row es el cuento inspirador de un niño adoptivo fugitivo quien se detiene ante nada para vivir con la única familia que ella conoce: su papa…un veterano mentalmente enfermo sin hogar quien lucha por sobrevivir en un barrio marginal de Los Ángeles.

El Festival regresa este año con un una presentación estelar de proyecciones, incluyendo una muestra especial de la querida película situada en el Bronx, I Like It Like That. Celebrando su 25 aniversario, la proyección gozara de la participación titular por el elenco de la película – reunidos por primera vez desde su estreno en 1994. En honor del difunto premiado cineasta John Singleton, NYLFF presentara una muestra al aire libre de su famosa película Poetic Justice, con una aparición especial de su hija Justice Singleton. De regreso al Festival esta FUTURO, una conferencia digital con lideres, ejecutivos, y influencers en el espacio digital Latino. Además, NYLFF presenta la competencia Latinos Stand-Up, una búsqueda del mejor comediante Latino a través el país. Comediantes aspirantes deben someter su información y video a mas tardar el 19 de julio para una oportunidad de ganar un puesto en un próximo especial Entre Nos de HBO Latino. Cerrando el Festival, NYLFF presenta El Proyeccionista, la primera película Dominicana mostrada en Sundance, presentando un homenaje al genero del cinema pre-digital.

PATROCINADORES

El New York Latino Film Festival (NYLFF) es presentado por HBO. Los principales patrocinadores incluyen American Airlines, Comcast NBCUniversal Telemundo. Apoyo adicional proveido por Hennessy VSOP Privilege, Mayor's Office of Media and Entertainment, WarnerMedia, HBO Collabs, Google's Hispanic Googler Network – HOLA, The Motion Picture Association of America (MPAA), AMC Independent, Hispanic Federation, SAG-AFTRA, DGCine Dirección General de Cine República Dominicana, y Third World Newsreel. Para oportunidades de patrocinio y marca, favor de contactar Info@NYLatinoFilmFestival.com.

ABOUT THE NEW YORK LATINO FILM FESTIVAL (NYLFF)



El New York Latino Film Festival (NYLFF) es el principal evento de cine urbano latino del país fundado por Calixto Chinchilla. Desde su creación en 1999, cada año, el NYLFF reúne a más de 20,000 aficionados del cine y ejecutivos de la industria para una celebración de experiencias culturalmente relevantes y entretenidas que buscan construir audiencias para el cine latino, apoyar a la comunidad cinematográfica con desarrollo profesional y fomentar conexiones entre el talento latino. La programación incluye el festival de cine emblemático en la ciudad de Nueva York, la conferencia digital Futuro, la serie NYLFF Cinema de Verano, al igual que programas de competencia y comunitarios. Para obtener más información sobre el NYLFF, visita www.NYLatinoFilmFestival.com.

ABOUT HBO

HBO® es una de las marcas de entretenimiento más respetadas e innovadoras del mundo, que ofrece programación galardonada e icónica a 140 millones de suscriptores internacionalmente. Una filial de WarnerMedia, HBO es el servicio de televisión de paga más exitoso a nivel global con una extensa variedad de programación que incluye algunos de los títulos más reconocidos en la televisión como Game of Thrones®, Big Little Lies®, Westworld®, The Sopranos®, Sex and the City®, Band of Brothers®, y The Wire®. En los Estados Unidos, HBO® y su red hermana Cinemax® están disponibles en múltiples plataformas incluyendo HBO On Demand®, Cinemax On Demand®, HBO GO® y MAX GO®, así como HBO NOW®. A escala internacional, los servicios de la marca de HBO, que incluyen redes televisivas y el producto de transmisión independiente, HBO GO®, están disponibles en más de 70 países en Asia, Europa, Latinoamérica y el Caribe. La programación de HBO y Cinemax también se vende en más de 150 países.

Media Contacts:

Rose Mary Cortes | Cortes Marketing Group for NYLFF

rosemary@cortesmg.com | (917) 634-0340

Mellony Torres | HBO

Mellony.Torres@hbo.com | (212) 512-7552

FUENTE New York Latino Film Festival (NYLFF)

Related Links

https://nylatinofilmfestival.com/2019



SOURCE New York Latino Film Festival (NYLFF)