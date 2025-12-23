El nuevo comienzo de Nizar

Los Centros de Aprendizaje de UNICEF, financiados por Education Cannot Wait, ayudan a niños afectados por crisis, como Nizar, a superar la adversidad y recuperar su educación en Siria

AL-SAFIRA, Siria, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la ciudad rural de Al-Safira, en Siria, el mundo del joven Nizar cambió en un instante trágico.

Tenía solo cinco años y jugaba con sus hermanos cuando una bala le impactó en la cabeza. La herida le destrozó parte del cráneo y marcó su infancia de forma dolorosa, dejándole a Nizar con hemiplejia, una condición que limita gravemente el movimiento de su pierna derecha y afecta su habla.

Nizar studying at the Education Cannot Wait-supported UNICEF Learning Centre. © UNICEF/Deeb

Esta terrible experiencia no solo dejó cicatrices físicas en Nizar, sino que también afectó a su salud mental. Con el tiempo, se encerró en el aislamiento, incapaz de escapar de la sombra de su trauma. La escuela, que debería haber sido un lugar seguro, no hizo más que acrecentar sus dificultades. Acosado por su discapacidad, se sintió solo.

Entonces, Nizar se matriculó en un centro de aprendizaje local apoyado por UNICEF y en clases de refuerzo que ayudan a los niños a recuperar los estudios perdidos. Fue en ese momento cuando todo cambió para este joven de quince años. Gracias a la financiación de Education Cannot Wait (ECW) y otros donantes internacionales, UNICEF en Siria puede llegar a los niños que más necesitan apoyo educativo.

Durante su infancia, la unida familia de Nizar, que habita en la zona rural de Alepo, luchó contra el desplazamiento, la escalada de violencia y las dificultades económicas. Pero su reto más importante fue cómo afrontar su lesión. Además de dificultarle caminar, le provocó un profundo miedo a los ruidos fuertes, como los disparos. Por este motivo, junto al acoso escolar que sufrió, Nizar llegó a preferir quedarse en casa.

"Mis compañeros se burlaban de mí, diciendo que caminaba como un robot. Nunca quería salir de casa", indicó Nizar.

Su madre veía más allá de sus limitaciones. Creía firmemente en el potencial de su hijo, reconociendo su mente aguda y su espíritu resiliente a pesar de las dificultades. En un notable acto de solidaridad, se matriculó en noveno grado para apoyarlo. "Le dije que su mente brillante es más visible que su discapacidad", afirmó su madre. "La educación de Nizar es mi máxima prioridad. No permitiré que abandone la escuela bajo ninguna circunstancia".

Aun así, y a pesar del apoyo incondicional de su familia, el camino de Nizar estuvo plagado de contratiempos. Su lesión en la cabeza lo obligaba a largas hospitalizaciones frecuentes, lo que creó una brecha significativa en su educación. El riesgo de quedarse atrás aumentaba cada día. "Su brecha educativa se agravó. Nizar necesitaba apoyo adicional para lograr su objetivo y seguir aprendiendo", comentó su madre.

Entonces surgió un rayo de esperanza. Un vecino le habló a la madre de Nizar de un centro de aprendizaje cercano, apoyado por UNICEF, un refugio para niños como él que habían faltado a la escuela por circunstancias ajenas a su voluntad. Sin dudarlo, lo matriculó a él y a las dos hermanas de Nizar, desesperada por darles a sus hijos otra oportunidad de educación. El impacto de este centro en la vida de Nizar fue transformador.

En el centro, Nizar se encontró por primera vez en un entorno de aprendizaje acogedor y comprensivo. Con un profesor que se preocupaba profundamente por él, compañeros que lo trataban con amabilidad y un plan de estudios adaptado a sus necesidades, tuvo la oportunidad de empezar de cero. "¡Aquí me escuchan! Todos son amables conmigo. El profesor es increíble y mis compañeros me apoyan mucho", destacó Nizar.

Como fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia, ECW ha proporcionado financiación crucial para apoyar a los niños afectados por la crisis en Siria desde 2017.

En el año 2024, ECW amplió su Programa Plurianual de Resiliencia en el país con una subvención de 20 millones de dólares. El programa garantiza una educación continua y de calidad en entornos difíciles a través de un enfoque holístico, que incluye proporcionar apoyo psicosocial y de salud mental, establecer espacios de aprendizaje seguros para proteger a los niños de ataques y violencia, y abordar las diversas necesidades de los niños afectados por crisis como Nizar. También fortalece los sistemas educativos nacionales y locales.

En la actualidad, Nizar espera con ilusión la hora de ir a la escuela cada mañana. "Cuando me concentro en el poder de mi educación, me emociono y me olvido de mi lesión. Me imagino grandes sueños". Gracias al apoyo y las oportunidades que ha recibido, Nizar ha avanzado enormemente en sus estudios y se prepara para presentarse al examen nacional.

Este camino de resiliencia solo fue posible gracias al apoyo de personas que creen en el poder de la educación y la sanación, dentro de la familia de Nizar, su comunidad y más allá. La historia de Nizar es un testimonio del impacto tangible que la educación de calidad y el apoyo integral pueden tener en la vida de un niño. "Quiero ser médico en el futuro", explicó Nizar. "He sido testigo del importante papel que desempeñan los médicos y quiero hacer lo mismo".

