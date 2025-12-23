Nizars neuer Anfang

Die von „Education Cannot Wait" (übersetzt: „Bildung kann nicht warten") unterstützten UNICEF-Lernzentren helfen Kindern wie Nizar, die von Krisen betroffen sind, Widrigkeiten zu überwinden und ihre Bildung in Syrien wieder aufzunehmen.

AL-SAFIRA, Syrien, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In der ländlichen Stadt Al-Safira in Syrien veränderte sich die Welt des jungen Nizar in einem einzigen tragischen Augenblick.

Er war gerade einmal fünf Jahre alt und spielte mit seinen Geschwistern, als eine Kugel in den Kopf bekam. Die Verletzung zerschmetterte einen Teil seines Schädels und prägte seine Kindheit auf schmerzhafte Weise – Nizar blieb mit einer Hemiplegie zurück, die seine Bewegungen im rechten Bein stark einschränkt und seine Sprache beeinträchtigt.

Nizar studying at the Education Cannot Wait-supported UNICEF Learning Centre. © UNICEF/Deeb

Diese Tortur hinterließ nicht nur körperliche Narben bei Nizar, sondern beeinträchtigte auch seine psychische Gesundheit. Mit der Zeit zog er sich in die Isolation zurück und konnte dem Schatten seines Traumas nicht entkommen. Die Schule, die eigentlich ein Ort der Sicherheit sein sollte, verstärkte seine Probleme nur noch. Wegen seiner Behinderung gemobbt, fühlte er sich allein gelassen.

Dann meldete sich Nizar in einem lokalen, von UNICEF unterstützten Lernzentrum und Förderunterricht an, der Kindern hilft, versäumte Schulinhalte nachzuholen. Das war der Wendepunkt für den Fünfzehnjährigen. Dank der Finanzierung durch Education Cannot Wait ( ECW ) und anderen globalen Gebern kann UNICEF in Syrien Kinder erreichen, die am dringendsten Bildungsunterstützung benötigen.

Während Nizar aufwuchs, hatte seine eng verbundene Familie im ländlichen Aleppo mit Vertreibung, eskalierender Gewalt und wirtschaftlicher Not zu kämpfen. Die größte Herausforderung war jedoch, mit seiner Verletzung umzugehen. Sie beeinträchtigte nicht nur seine Gehfähigkeit, sondern führte auch dazu, dass er große Angst vor lauten Geräuschen wie Schüssen hatte. Aus diesem Grund und wegen des Mobbings, dem er in der Schule ausgesetzt war, zog Nizar es zunehmend vor, zu Hause zu bleiben.

„Meine Mitschüler haben sich über mich lustig gemacht und gesagt, ich würde wie ein Roboter laufen. Ich wollte das Haus nie verlassen", sagt Nizar.

Seine Mutter sah über seine Behinderung hinaus. Sie glaubte fest an das Potenzial ihres Sohnes und erkannte trotz seiner Schwierigkeiten seinen scharfen Verstand und seinen unverwüstlichen Geist. In einer bemerkenswerten Geste der Solidarität schrieb sie sich selbst in die neunte Klasse ein, um ihm zur Seite zu stehen. „Ich sagte ihm, dass sein kluger Verstand wichtiger ist als seine Behinderung", sagt seine Mutter. „Nizars Ausbildung hat für mich oberste Priorität. Ich werde unter keinen Umständen zulassen, dass er die Schule abbricht."

Trotz der unerschütterlichen Unterstützung seiner Familie war Nizars Weg mit Rückschlägen gepflastert. Seine Kopfverletzung führte oft zu langen Krankenhausaufenthalten, wodurch eine erhebliche Lücke in seiner Ausbildung entstand. Das Risiko, dass er den Anschluss verliert, wuchs mit jedem Tag. „Seine Bildungslücke wurde immer größer. Nizar brauchte zusätzliche Unterstützung, um sein Ziel zu erreichen und weiter zu lernen", sagt seine Mutter.

Dann kam ein Hoffnungsschimmer. Ein Nachbar erzählte Nizars Mutter von einem von UNICEF unterstützten Lernzentrum in der Nähe, einem Zufluchtsort für Kinder wie ihn, die aufgrund von Umständen, die sie nicht zu verantworten hatten, die Schule verpasst hatten. Ohne zu zögern meldete sie ihn – und Nizars zwei Schwestern – dort an, in der verzweifelten Hoffnung, ihren Kindern eine weitere Chance auf Bildung zu geben. Die Auswirkungen dieses Zentrums auf Nizars Leben waren geradezu transformativ.

Im Zentrum fand Nizar zum ersten Mal ein einladendes, unterstützendes Lernumfeld vor. Mit einem Lehrer, der sich sehr um ihn kümmerte, Klassenkameraden, die ihn freundlich behandelten, und einem Lehrplan, der darauf zugeschnitten war, seine Bildungslücken zu schließen, bekam er die Chance auf einen Neuanfang. „Ich werde hier gehört! Alle sind nett zu mir. „Der Lehrer ist großartig und meine Klassenkameraden unterstützen mich sehr", sagt Nizar.

Als globaler Fonds für Bildung in Notsituationen stellt ECW seit 2017 wichtige Finanzmittel zur Unterstützung von Kindern bereit, die von der Krise in Syrien betroffen sind.

2024 hat ECW sein mehrjähriges Resilienzprogramm in diesem Land mit einer Zuwendung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar ausgeweitet. Das Programm gewährleistet durch einen ganzheitlichen Ansatz eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige Bildung in schwierigen Umgebungen – einschließlich der Bereitstellung von psychologischer und psychosozialer Unterstützung, der Schaffung sicherer Lernräume zum Schutz der Kinder vor Angriffen und Gewalt und der Berücksichtigung der vielfältigen Bedürfnisse von krisenbetroffenen Kindern wie Nizar. Außerdem stärkt es die nationalen und lokalen Bildungssysteme.

Heute freut sich Nizar jeden Morgen auf die Schule. „Wenn ich mich auf die Kraft meiner Bildung konzentriere, bin ich begeistert und vergesse meine Verletzung. Ich stelle mir große Träume für mich selbst vor." Dank der Ermutigung und den Möglichkeiten, die er erhalten hat, hat Nizar enorme Fortschritte in seinem Studium gemacht und bereitet sich auf die nationale Prüfung vor.

Dieser Weg der Resilienz war nur möglich dank der Unterstützung von Menschen, die an die Kraft der Bildung und Heilung glauben – innerhalb von Nizars Familie, seiner Gemeinschaft und darüber hinaus. Nizars Geschichte ist ein Beweis dafür, welchen konkreten Einfluss eine hochwertige Bildung und ganzheitliche Unterstützung auf das Leben eines Kindes haben können. „Ich möchte später einmal Arzt werden", sagt Nizar. „Ich habe gesehen, wie wichtig die Rolle von Ärzten ist, und ich möchte das Gleiche tun."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850587/Nizar_ECW_UNICEF_Learning_Centre.jpg