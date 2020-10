El nuevo libro de Alexandra Martínez, Los Sentimientos En Un País De Maravilla: The Feelings Of A Wonderland, una gran historia cuyas situaciones nos presentan la belleza humana

Ella se describe como buena Tauro maravillada de la belleza humana, sobretodo del corazón de los niños, y la belleza de la naturaleza, que ella describe como milagros hechos piedras preciosas

Martínez nos entrega la historia de un país de maravillas, donde sus habitantes eran felices, sin embargo, un día llegó la oscuridad para cubrirlo todo y con ello también cubrió a sus habitantes, empañando esa felicidad.

La autora relaciona nos entrega luz, oscuridad, valentía e inocencia, una montaña rusa de emociones cuya para experimentar. Es un libro interactivo donde los niños desarrollarán su imaginación y tendrán muchas preguntas para sus padres o maestros. Viene en dos idiomas, lo cual hace posible la práctica de los mismos.

Publicada por Page Publishing, el maravilloso libro de Alexandra Martínez, Los Sentimientos En Un País De Maravilla: The Feelings Of A Wonderland nos introduce a los cambios drásticos e inesperados de la vida y cómo puede afectar a la sociedad la oscuridad de los corazones, pero también nos muestra lo brillante que puede ser la esperanza.

Para los lectores que deseen experimentar esta maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Los Sentimientos En Un País De Maravilla: The Feelings Of A Wonderland en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

