El nuevo libro de Andrés Payan "Caras Marcadas: ¿Por qué nacen barros y espinillas?", un libro que contiene consejos para contrarrestar, eliminar y prevenir este problema

Meditar y poner por obra todos los consejos que en esta se dan. Que tengas este libro en tus manos, significa que encontraste la solución a tu problema y al aplicar estos consejos en tu vida, significa que resolverás el problema del acné. No sólo pienses en tu presente piensa en tu futuro. Un rostro triste confiesa las penas del corazón; pero un rostro feliz es una tarjeta de representación del alma.

Publicado por la editorial Page Publishing, con sede en la ciudad de New York, la obra de Andrés Payan, "Caras Marcadas: ¿Por qué nacen barros y espinillas?", nos trae una guía de ayuda sobre como vencer a este padecimiento, el acné, No te niegues a tener un rostro saludable. Tú no sabes si tu rostro llegará a representar a alguien o a algo en el futuro.

Para los lectores que deseen tener una guía con consejos saludables y fáciles de seguir para combatir o prevenir el acné, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de "Caras Marcadas: ¿Por qué nacen barros y espinillas?", en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

