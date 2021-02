El nuevo libro de Bekha Bon, Juventud Incauta, una gran historia sobre las trampas que el crimen les tiende a jóvenes incautos

NEW YORK, 16 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Juventud Incauta por Bekha Bon de la editorial Page Publishing, la historia no es un simple relato, es la única forma que la autora encontró para hacer llegar a la gente, una verdad de la que muchos no quieren hablar. Usando como vehículo este suceso, expone la dura realidad que viven esos que, al ser atrapados, terminan siendo víctimas de crímenes atroces.