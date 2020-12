El nuevo libro de Carlos Esquivel, El Secreto de la Barranca, una gran historia sobre la protección de un pueblo y las tradiciones de su preciada gente.

La permanencia de una idea y su coordinación con otras aburren, sin embargo, en Carlos Esquivel sus historias como vértigo domestican las tristezas.

Esquivel nos dice: "Confieso que los personajes me lo contaban, yo no preguntaba, solo escuchaba y escribía a regañadientes, trataba de evitarlo, no quería llorar ni reír, me sentía cansado, me escondía, pero siempre daban conmigo y, como por arte de magia, en mis manos aparecían el cuaderno de notas y la docena de lápices con los que registraba las historias que me relataban, pero ellos, testarudos, no dejaban de perseguirme con su gramática hablada, bien cargada de ronroneos onomatopéyicos; así que acepté escribir esta, mi segunda novela"

Publicada por Page Publishing, el fantástico libro de Carlos Esquivel El Secreto de la Barranca nos entrega una historia fantástica de protagonistas duros, apasionados y valientes que defenderán sus ideas para proteger al lugar que aman y conservar sus tradiciones.

Para los lectores que deseen experimentar esta maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de El Secreto de la Barranca en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

