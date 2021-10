El nuevo libro de Douglas Camarillo, Ellas sí pueden, una obra increíble, sobre el papel activo de las mujeres en la religión.

El Dr. Camarillo escribe: "En Génesis 1:28 Dios da la misma autoridad al hombre y a la mujer, allí no discriminó a uno sobre el otro. Es un producto de la caída, lo que hace en Génesis 3:16, donde ordena al hombre que tenga dominio sobre ella. En Jesús; Dios el Padre restaura toda la creación y nos hace salvos por la fe.

Las mujeres de hoy siguen siendo discriminadas como inferiores por el legalismo. Un ejemplo de esto es lo que el pastor John MacArthur expuso en la conferencia 'Truth Matters', en octubre de 2019, cuando la criticó como un género femenino, y le dijo a la pastora Beth Moore que 'se fuera a casa, ya que las mujeres no pueden enseñar, predicar, tener autoridad sobre los hombres o ser pastores, según 1 Timoteo 2:12 '.

En la lectura de 1 Timoteo 2:12, RVR1960 dice: "Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre". En este versículo la palabra hombre, es Anér, significa hombre casado, esposo, marido; para la mujer es Guné, significa, mujer, esposa, casada. Al leer esto con la interpretación adecuada, debería escribirse así: "Porque no permito a la mujer casada enseñar, ni ejercer dominio sobre su esposo". Al comparar con Gálatas 3:28: "...no hay varón ni mujer", vemos que para "hombre", usa la palabra Arjen, que significa, varón, hijo, hombre como género masculino; para la mujer usa la palabra dshlus, que expresa, femenina, hembra, mujer como género femenino.

Este libro deja claro bíblicamente que las mujeres pueden enseñar, predicar, ser pastores y tener autoridad sobre el hombre".

Publicada por Page Publishing, el revelador libro del Dr. Douglas Camarillo llama a la unidad entre dos sexos para que ambos puedan gobernar y expandir el Reino de Dios. Desea que, a través de su trabajo, la gente comience a reconocer el llamado y el propósito de las mujeres, y finalmente deseche la mentalidad de larga data que encasilla a las mujeres. Ya es hora de valorar a las mujeres sin verlas como inferiores en la vida, la familia y el ministerio; porque ambos sexos son creados a Su semejanza y ser y son hechos iguales en Su perfecta voluntad.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Ellas sí pueden en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

