El nuevo libro de Feliciano Salgado, Estamos En La Mente De Dios, una gran obra que levantará el corazón de los creyentes

Salgado nos dice: "esta obra, está basada en el Salmo 23, palabras que el Señor Jesús colocó en mi corazón, que por su voluntad me ha permitido presentarla a todo aquel que busca palabras de aliento para su vida espiritual. Mi consejo es que no pasen por alto ningunas de las palabras escritas en la obra, para que sean llenos de la presencia de Dios, y puedan conocer que Dios no los va a dejar solos. Que Dios me los bendiga siempre"

Publicada por Page Publishing, el interesante libro de Feliciano Salgado, Estamos En La Mente De Dios, es una guía de vida, bajo el cuidado y el amor del Dios, cuya base son las sabias escrituras del Salmo 23.

Para los lectores que deseen experimentar esta maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Estamos En La Mente De Dios, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing:

Page Publishing es una editorial tradicional, que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1392384/Feliciano_Salgado_Mendez.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing