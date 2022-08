El nuevo libro de Felipe García Fonseca, Los Indefensos, El tráfico de droga en Cuba, una obra llena de la amarga realidad que son las drogas, basada en hechos reales vividos por el autor.

MIAMI, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Los Indefensos, El tráfico de droga en Cuba, por Felipe García Fonseca de la editorial Page Publishing, nos entrega un libro lleno de la cruda realidad de las calles de Cuba, algunas llenas de esperanza y otras, llenas de drogas.

Lázaro Felipe García Fonseca nació el 28 de septiembre de 1947 en la ciudad de La Habana, Cuba. Estudió historia y literatura. Fue herido el 3 de diciembre de 1960, con tres balazos, luchando contra la dictadura castrista.

Los Motivos del Lobo

Llegó a Estados Unidos por el puente marítimo del Mariel con su esposa y tres hijos (dos niñas y un niño).

Al inicio de su llegada a los Estados Unidos, trabajaba como pintor y carpintero, entre otros. Luego, comenzó a trabajar como lanchero (transportador de botes), transportando todo lo que caía en sus manos.

En diciembre de 2010 fue encarcelado por lavado de dinero en una prisión federal. Y mientras estaba allí, leyó la Biblia en Josué 1:9, que literalmente dice: "He aquí, te mando que seas fuerte y valiente; no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas".

Lázaro consideró ese lugar como su tierra prometida, y se dedicó a escribir sus memorias, durante un período de diez años, todo el día, tomando como referencia sus recuerdos.

Fonseca nos dice: "Agradezco al lector su comprensión para que no me juzguen y entiendan que uno no vive como quiere sino como Dios quiere.

En esta novela narro su participación en los hechos que involucraron al Departamento MC del Ministerio del Interior de Cuba. Narro una entrevista que tuve con el General de Brigada José Abrante y el Coronel Antonio de la Guardia Font para planificar las actividades de ese departamento. Así está escrita esta novela, sin omitir ni añadir nada, utilizando mis recuerdos, que están basados en hechos reales".

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Felipe García Fonseca, Los Indefensos, El tráfico de droga en Cuba, nos hace entrega de una mini biografía, pues son recuerdos del autor sobre su propia vida en su pueblo de origen, cuyas palabras nos dejarán una lección de vida.

Para los lectores que deseen experimentar esta interesante experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Los Indefensos, El tráfico de droga en Cuba, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

