El nuevo libro de Haydee Romero Clemente, Perfección, Persuasión Y Perdón: Tres Palabras Con Propósito, maravillosas explicaciones sobre el humano y su relación con Dios

Toda su vida ha servido a su Señor Jesucristo; a quien da gracias por todo lo que ha hecho por ella y por toda su familia. Por la gracia de Dios cursó estudios cristianos en el Instituto Bíblico Pentecostal La Roca Viva, en la iglesia del mismo nombre bajo la dirección de los pastores y ministros Armindo y Daisy Nieves, a quienes ama mucho y agradece por su apoyo. Se graduó de dicho instituto en diciembre 14, 2014 y luego pasó a ser maestra del primer año en el mismo instituto. Está muy agradecida a Dios por todo lo que ha logrado, y a su familia por su gran apoyo y respaldo.

Romero nos dice: "Siendo un libro persuasivo, al escribir pensé persuadir al que lo lea; que Cristo es la realidad, y si aún tú no lo sigues, te invito a seguirlo hoy. Acércate a Jesucristo y obtendrás la salvación. Toda persona que lo lea recibirá la bendición y toda la gracia divina la tenga en su vida hoy. Es bonito conocer a Cristo, que es nuestro rey, y si no le has conocido no esperes más por favor. Él siempre estará dispuesto a darte su amor y librarte de la muerte para darte salvación.

Gracias a todo el que lea este libro. Espero encuentren algún alivio o una solución a su vida o a su problema. Gracias a todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo. Agradezco a mi familia por todo su apoyo y su ayuda sin condición".

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Haydee Romero Clemente, Perfección, Persuasión Y Perdón: Tres Palabras Con Propósito nos hace el regalo de la comprensión que en Dios está la respuesta, aun y cuando no tengas clara la pregunta.

Para los lectores que deseen experimentar esta hermosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Perfección, Persuasión Y Perdón: Tres Palabras Con Propósito en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

