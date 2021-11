El nuevo libro de J.J.J., Después de Armagedón. ¿cómo será la vida en la tierra? ¿After Armageddon What will life on earth be like?, una increíble obra con información concerniente al futuro. Sobre este actual escenario mundial, que no está muy lejos de realizarse.

NEW YORK, 18 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Después de Armagedón. ¿cómo será la vida en la tierra? ¿After Armageddon What will life on earth be like?, por J.J.J. de la editorial Page Publishing, nos entrega una obra de gran calidad y seriedad, donde explica todos los aspectos que conlleva ese inminente momento en la humanidad como lo es el Armagedón.

Algunas personas tienen un concepto abstracto u oscuro en lo relacionado con la palabra Armagedón.

El objetivo de este libro es:

Explicar lo que verdaderamente es Armagedón, su significado, describir lo que es y también muestra que habrá sobrevivientes a esa gran venidera e inminente catástrofe mundial.

El propósito de este libro es:

Mostrar con pruebas bíblicas cómo será la vida en el futuro para toda la humanidad y también como usted "el lector", puede beneficiarse al abrigar esa misma esperanza y ¿por qué no? poderla compartir con otros.

Publicado por Page Publishing, el increíble libro de J.J.J., Después de Armagedón. ¿cómo será la vida en la tierra? ¿After Armageddon What will life on earth be like?, una obra que tranquilizará el corazón del lector, encaminará sus dudas y les dará respuestas.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Después de Armagedón. ¿cómo será la vida en la tierra? ¿After Armageddon What will life on earth be like? en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

