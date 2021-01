El nuevo libro de Lianetta Perelló, Amber Alert, un maravilloso compendio de poemas sobre la vida y cómo vencer el miedo.

Amber Alert más que una inspiración poética es un cúmulo de alivios, una salvación exhortativa que nos invoca a salir al rescate de criaturas, por que advierten con su amalgama mística una voz secreta, atemporal, sin el orden real que nos llevará a la vida eterna.

Este escrito es el mensaje de la niña que le teme al monstruo del miedo y no quiere dejar su estado inocente y se desnuda o se pierde no necesariamente vencida sino irreverente y guerrera por vencer los obstáculos adquiridos en una sociedad tóxica, llena de reglas que no entiende y lo expresa en su poesía en forma de catarsis o crisis existencial.

Lianetta, la niña del ámbar descubre en estos poemas sin ambición una nueva manera de ser en el mundo.

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Lianetta Perelló, Amber Alert, nos trae un compendio de poemas llenos de valentía y energía para seguir viviendo con convicción y superar los obstáculos de la vida.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Amber Alert, Google Play o Barnes and Noble.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422239/Lianetta_Perell.jpg

