El nuevo libro de Ligia Chirivi Giraldo, Añorando a Mi Colombia, maravillosos relatos y opiniones sobre Colombia.

Ligia nos dice: "La razón y la intención por la cual hice este libro fue recoger todos mis "escritos" repartidos en los festivales colombianos, un pedido de algunos de mis paisanos; también, recordar aquellos refranes de los abuelos, frases de canciones, pero lo más importante, no olvidar nuestra cultura.

Año tras año, desde que llegué a Los Ángeles con mi esposo, hijos e hijas, fui mostrando mi añoranza por Colombia, y todos sus "achaques" que le ha quejaban. Me sentía impotente al no poder siquiera, "rezongar" cuando desprestigiaban mi patria. Es por esto que, en un inglés con barreras muy altas, grité: I am Proud to be Colombian!

Cada "escrito" es una lágrima derramada con mucha nostalgia, que se ha vuelto un huevo, ¡Sí!, un huevo de Cóndor, que necesita, incubación, ser leído, para que, ya convertido en un pichón, comience a volar despacio hasta alcanzar la altura de sus ancestros.".

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Ligia Chirivi Giraldo, Añorando a Mi Colombia representa un grito de orgullo, un tributo a Colombia, bien merecido, y que será bien recibido.

Para los lectores que deseen experimentar esta hermosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Añorando a Mi Colombia en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

