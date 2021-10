El nuevo libro de Luis Salinas y Axel Erazo, El Pájaro y la Piedra - The Bird and the Rock, una canción convertida en libro, una hermosa historia para todas las edades.

Cuando aprendió algo de inglés se matriculó en una escuela en donde saco su GED y entró a estudiar al college Broward Comunity College.

Al mismo tiempo, su ambición en la construcción creció y estudió Construcción sacando la licencia de General Contractor en el estado de la Florida, Licencia de Roofing Contractor en el estado de la Florida y la licencia de Realtor que después de un tiempo dejó perder porque nunca fue bueno en el área de las ventas, dedicándose más bien a la construcción. Actualmente, venció su timidez y se dedica a las ventas.

Axel Erazo nació el 29 de marzo del 2014, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América. Sobrino político de Luis A. Salinas. Es un niño muy cariñoso y tiene un gran corazón. Además, es muy inquieto y tiene una gran imaginación.

Su ilusión es convertirse en científico para poder inventar unos brazaletes como los del Hombre Araña y así poder bolar o trasladarse como lo hace el Hombre Araña. Fue el primer niño en leer el libro El pájaro y la piedra cuando apenas estaba aprendiendo a leer y ha aportado algunas ideas en cuando a los dibujos.

La intención de Luis es inspirar a Axel a que se haga escritor, ya que es muy inteligente y tiene una gran imaginación. En estos momentos están trabajando juntos en otro libro por sugerencia de Axel. Él es quien está empujando a Luis a que le haga otro libro y ya ha aportado algunas ideas para ese proyecto.

Este libro capta la atención de los niños inmediatamente ya que es muy divertido. Además, está en inglés y español para que los niños comiencen a leer en los dos idiomas. Es la historia de un pajarito que se traga una piedra y su madre preocupada lo lleva al hospital de pájaros para que el doctor pájaro lo cure. Durante la operación la madre paloma comete un error que complica la situación, por suerte el doctor estaba allí para resolver el problema, gracias a él no tenemos nada que lamentar.

Publicado por Page Publishing, el maravilloso libro de Luis Salinas y Axel Erazo, El Pájaro y la Piedra - The Bird and the Rock, una historia hermosa y aleccionadora para toda la familia.

Para los lectores que deseen experimentar esta hermosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de El Pájaro y la Piedra - The Bird and the Rock, en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

