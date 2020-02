El Nuevo Libro De Pablo Castro, "Estrella Veloz: Sueños Y Aventuras De Un Gladiador", Un Nuevo Clásico De La Lucha Libre, La Vida De Un Luchador Dentro Y Fuera Del Ring

"Este era mi sueño desde la infancia, tras mirar a mis héroes favoritos en las películas de acción y lucha, ahí me nació la inspiración de un día ser como ellos, un gladiador de los cuadriláteros. Un día salí de mi casa a la aventura, sin dinero y sin billetera, pero con mi mochila llena de ilusiones y con mi meta enfocada; en aprender lo que a mí me fascinaba. Por donde me fui y hasta donde llegué; aquí les cuento mi historia.

Mi camino fue difícil y escabroso, con entrenamientos duros y agotadores, enfrentándome a fuertes oponentes y también a muchas dificultades y adversidades de la vida, pero con una mente lúcida y triunfadora. Mi sueño se realizó a su tiempo, al contemplarme parado delante de ellos, mis ídolos del cine nacional, los grandes maestros del ring, más orgulloso me sentí cuando de mis experiencias recopiladas a través de mi andar de aventurero, logré forjar un grupo de valientes discípulos como luchadores profesionales de alta escuela. No importa donde vayas, no importa hasta donde llegues, si sueñas en salir adelante, no te detengas, la fuerza la llevas contigo, el valor es tu mejor amigo, por largo y difícil que sea tu caminar, no te rindas, sigue adelante y obtendrás así el cinturón de campeón"

Publicado por la editorial Page Publishing, la obra de Pablo Castro, Estrella Veloz: Sueños Y Aventuras De Un Gladiador, nos hace entrega de una historia original y nunca antes contada, donde la aventura se hace parte de la vida y la pasión se hace presente para recorrer el camino que el corazón se propuso.

Para los lectores que deseen vivir esta maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Estrella Veloz: Sueños Y Aventuras De Un Gladiador, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

