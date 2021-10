El nuevo libro de Yanelis Vásquez, 99 Introspecciones Y Reflexiones Para Despertar Mas: Yoga Y Reflexiones Diarias, una increíble guía para tomar el camino pacífico de esta disciplina.

Una de las reflexiones de sabiduría que mas valor práctico y espiritual tiene es la siguiente: "¡Dinero! Tenemos que ser ricos, muy ricos para darnos cuenta de que nuestros problemas no son por falta de dinero, sino por incapacidad para lidiar con la vida misma. Cuando se llega a rico algunos problemas, adicciones y enfermedades siguen y luego otros problemas más surgen, prueba de esto es que muchos ricos y famosos se han suicidado o han muerto por sobredosis de estupefacientes, pues no han sabido lidiar con situaciones que los ha llevado a la muerte y el cáncer no respeta ni a ricos ni famosos. Así que, aprende a lidiar con la vida, aprende a estar contento con lo que tienes, a disfrutar de la vida sin dinero, pues las cosas más lindas y tiernas no tienen precio, como el bello sol naciente, una mano amiga, mirar un arcoíris y el Cinturón de Orión".