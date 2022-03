El nuevo libro de Yanelis Vasquez, Introspección 7000: "12 leyes y principios universales para conocernos más", una gran obra sobre la ley del karma y como funciona en la vida

La ley del Karma (causa y efecto). El estudiar, conocer y entender bien esta ley, también conocida como "acción y reacción" nos permite el no tener rabia y rebeldía contra la vida porque nos hace comprender que todas las cosas buenas y malas que nos han pasado han sido causadas y atraídas por nosotros mismos, por nuestros actos, palabras y pensamientos. El conocer bien la ley nos permite usarla a nuestro favor, para crecer y elevarnos en todas las direcciones de la vida como salud, prosperidad, amor, sabiduría y espiritualidad; y quienes no la conocen hacen mal uso de ella y cometen actos con consecuencias contraproducentes, perjudiciales, pues "consecuencias siguen al acto, así como la sombra al cuerpo". El que no conozcas la ley no te libra de las consecuencias de actuar mal. Estudia y practica la ley del karma y demás leyes universales para vivir en armonía contigo mismo y el universo; y además de introspeccionar, meditar, escoge actos nobles, compasivos y bondadosos.

Publicada por Page Publishing, el fascinante libro de Yanelis Vasquez Introspección 7000: "12 leyes y principios universales para conocernos más", nos revela información valiosa sobre las actitudes a través de las cuales atraemos las cosas buenas a nuestra vida.

Para los lectores que deseen experimentar esta maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Introspección 7000: "12 leyes y principios universales para conocernos más", en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

