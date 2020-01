El Nuevo Libro Publicado Por Nedele Gonzalez, Para Enamorarme, Nos Presenta Una Forma Peculiar De Reflexionar Y Expresar Nuestros Sentimientos

MIAMI, 23 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para Enamorarme, es una obra escrita por la mano de Nedele Gonzalez. El autor comenta acerca de la misma: "Este libro lo he escrito con tres objetivos diferentes: para hacer reflexionar a su hijo o hija; para decirle a otra persona de una manera peculiar que la amas; y para utilizar alguna de estas obras para salir de una determinada situación, que a veces nos creamos los seres humanos sin tener intención de hacerlo. No se rindan. Recuerden, lo que una persona quiere, no es necesariamente lo que desean los demás".