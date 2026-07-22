El diseño exterior actualizado se caracteriza por un diseño más definido y determinado

El nuevo paquete Trailhunter amplía las prestaciones todoterreno integradas de fábrica

La última versión del sistema multimedia Toyota Audio ahora viene de serie con una pantalla de 14 pulgadas

Toyota Safety Sense 4.0 estándar

Está previsto que los detalles completos del modelo Tundra 2027 se den a conocer durante el otoño de 2026

PLANO, Texas, 22 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota presenta una versión actualizada del modelo Tundra para 2027, con un diseño audaz actualizado, tecnología mejorada y más prestaciones gracias a la incorporación del nuevo paquete Trailhunter. La actualización de esta camioneta Tundra se basa en los comentarios de los clientes y en el estudio continuo de cómo viven, trabajan y exploran sus propietarios; asimismo, refleja la misión constante de Toyota de fabricar vehículos de tamaño completo que refuercen el vínculo entre los estilos de vida activos y la capacidad auténtica de una camioneta.

El nuevo modelo Tundra 2027 de Toyota se estrena con un diseño robusto y renovado, tecnología innovadora y el nuevo paquete Trailhunter

La camioneta Tundra 2027 fue desarrollada por los equipos de Toyota Motor North America, incluida la división de investigación de diseño CALTY de Toyota en Ann Arbor, Michigan, y presenta un diseño frontal más moderno y funcional que destaca la solidez, el rendimiento y la autenticidad. El diseño actualizado refuerza el papel de Tundra como camioneta de tamaño completo concebida para clientes que esperan que su vehículo ofrezca prestaciones con confianza, a la vez que presenta un aspecto más refinado y personalizado que se adapta a los gustos cambiantes de los clientes.

Nuevo paquete Trailhunter

La camioneta Tundra 2027 incorpora el nuevo paquete Trailhunter, un sistema todoterreno resistente basado en la versión SR5 y diseñado para clientes que buscan un rendimiento mejorado en las carreteras desde fábrica. Este paquete incluye neumáticos Michelin LTX Trail 265/70R18, suspensión mejorada de Old Man Emu, ganchos de rescate delanteros y protección adicional en los bajos para facilitar el desplazamiento sobre los terrenos más exigentes. Con un precio más asequible, este paquete Trailhunter contribuye a que las prestaciones para la aventura sean más accesibles para los clientes aficionados a la aventura.

El paquete además incluye tecnologías clave para la conducción todoterreno, como el sistema Multi-Terrain Select (selección de múltiples terrenos), el Crawl Control (control de arrastre) y un diferencial trasero bloqueable, las que mejoran la tracción y el control en una amplia variedad de condiciones difíciles. Por otra parte, el paquete Trailhunter se destaca por sus exclusivas llantas de color bronce y sus insignias únicas, las que le confieren una identidad visual distintiva a la altura de su equipamiento centrado en el rendimiento. En conjunto, estas características convierten al paquete Trailhunter en una opción muy atractiva para clientes que buscan un modelo Tundra más preparado para la aventura y con auténtico espíritu todoterreno.

Diseño funcional y moderno

El modelo Tundra 2027 refleja una filosofía de diseño basada en la solidez, la determinación y la capacidad. El diseño de CALTY se destaca por una geometría frontal nítida y cuadrada, con una estructura alineada verticalmente que transmite potencia y máxima confianza en la capacidad de carga. El resultado es un vehículo audaz, moderno y robusto que se mantiene fiel a la identidad de las camionetas Toyota.

En toda la línea, el nuevo diseño frontal resulta equilibrado y sofisticado, con una presencia ancha y estable, así como un diseño central de la parte inferior del paragolpes que potencia su aspecto robusto. Los faros antiniebla rectangulares se integran perfectamente al paragolpes para ofrecer mayor funcionalidad, mientras que los diseños de parrilla adoptan un estilo hexagonal robusto que se adapta a los distintos acabados y caracteres.

Además, la línea de modelos Tundra continúa reflejando cómo Toyota adapta cada vehículo al estilo de vida específico de cada cliente. Desde versiones todoterreno ultrarresistentes hasta variantes de gama alta, la estrategia de diseño renovada respalda una variedad más amplia de necesidades de los clientes, a la vez que mantiene la autenticidad y la robustez que se esperan de una camioneta Toyota.

Sistema multimedia Toyota Audio de última generación

La nueva camioneta Tundra 2027 cuenta con la versión más reciente del sistema multimedia Toyota Audio. Desarrollado en Norteamérica en colaboración con Toyota Motor North America y Toyota Connected North America, el nuevo sistema integra conectividad a la red 5G de AT&T. Este posee un diseño intuitivo, similar al de un teléfono inteligente, que ofrece widgets personalizables en su nueva pantalla de inicio. Además, incorpora nuevas funciones de asistente de voz que ofrecen respuestas más rápidas a las indicaciones "Oye, Toyota". Ahora, el modelo Tundra viene de serie con una pantalla de 14 pulgadas que ofrece una interfaz digital más grande y avanzada.

El sistema de última generación también incluye una cámara exterior integrada de serie. Cuando están activadas, las cámaras exteriores del vehículo (delanteras/traseras o monitor de visión panorámica, si el vehículo dispone de él) están diseñadas para grabar videos de 20 segundos tanto de eventos manuales como de eventos activados de forma automática.

La funcionalidad mejorada de la llave digital también está disponible en el modelo Tundra 2027 si cuenta con una versión de prueba* o una suscripción activa a Remote Connect. Además de acceder a la llave digital desde la aplicación Toyota, los usuarios ahora pueden gestionar la funcionalidad desde la aplicación de billetera digital nativa de sus dispositivos inteligentes compatibles (como Apple®, Google® o Samsung®), incluidas las operaciones de bloqueo, desbloqueo, arranque y conducción del vehículo Toyota compatible. Asimismo, los usuarios pueden compartir y gestionar permisos de uso compartido de la llave digital con hasta cinco conductores adicionales directamente desde sus billeteras digitales. Una vez habilitada la llave digital en la billetera, esta permite el acceso al vehículo gracias a la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) durante cierto tiempo incluso si al dispositivo se le agotó la batería.

Para leer el comunicado de prensa completo sobre el sistema multimedia Toyota Audio más reciente, haga clic aquí.

Por si todo esto fuera poco, el modelo Tundra cuenta con un inversor de 2.4 kW en las versiones i-FORCE MAX que ofrece energía para herramientas, equipamiento y material de ocio. Ya sea en el trabajo, en un camping o de viaje, el inversor aporta un versatilidad adicional a las ya completas prestaciones de la camioneta.

*Depende de la red 5G.

Iluminación mejorada

La versión Tundra actualizada también incorpora mejoras de hardware destinadas a promover la visibilidad y la confianza. La barra de luces LED integrada a la parrilla fue mejorada para ofrecer mayor intensidad de iluminación, y los faros antiniebla RIGID®, disponibles de manera opcional, mejoran aún más la iluminación en condiciones de baja visibilidad. Los ganchos de remolque delanteros disponibles aportan tanto funcionalidad como una presencia visual más llamativa.

Descripción general del modelo

La camioneta Tundra 2027 se ofrece en diferentes modelos para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de clientes del sector de camionetas. Las versiones incluyen SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro y Capstone, además del paquete Trailhunter opcional para clientes que buscan mayor capacidad para aventuras en camionetas todoterreno desde fábrica. La camioneta está disponible con opciones de propulsión tanto de gasolina como híbrida; el motor V6 biturbo de gasolina ofrece un gran rendimiento en el día a día y gran capacidad de remolque, mientras que la propulsión híbrida i-FORCE MAX, disponible en forma opcional, aporta aún más par y capacidad de respuesta a clientes que buscan prestaciones mejoradas. En conjunto, estas versiones y opciones de propulsión permiten a la Tundra satisfacer las necesidades de clientes que desean una camioneta lista para el trabajo, comodidad de alta gama, rendimiento todoterreno y versatilidad para el día a día.

Características de seguridad y comodidad

La camioneta Tundra de Toyota cuenta con el sistema Toyota Safety Sense (TSS 4.0) actualizado. La última versión del paquete estándar de seguridad activa y comodidad de Toyota incorpora mejoras en el hardware y en las capacidades de detección y cuenta con las siguientes características:

Sistema de Pre-Colisión con Detección de Peatones (PCS w/PD)

Control Automático de Velocidad con Radar Dinámico (DRCC)

Alerta de Cambio Involuntario de Carril con Asistencia de Dirección (LDA w/SA)

Luces Largas Automáticas (AHB)

Asistente de Seguimiento de Carril (LTA)

Asistencia para Señales de Tránsito (RSA)

Asistente de Conducción Proactiva (PDA)

Garantía limitada

La garantía básica de 36 meses/36,000 millas de Toyota para vehículos nuevos se aplica a todos los componentes no sujetos a desgaste normal y mantenimiento. Las garantías adicionales de 60 meses cubren la cadena cinemática durante 60,000 millas y contra la perforación por corrosión durante 60 meses sin límite de millaje. Los componentes relacionados con el híbrido que requieran reparaciones necesarias para corregir defectos de materiales o mano de obra están cubiertos durante 8 años/100,000 millas, lo que ocurra primero, a partir de la fecha original de primer uso cuando se venden como nuevos. La batería híbrida está cubierta por una garantía de 10 años/150,000 millas, lo que ocurra primero, y es transferible entre propietarios. La Tundra 2027 de Toyota también viene con ToyotaCare, un plan que cubre el mantenimiento normal programado de fábrica, durante dos años o 10,000 millas, lo que ocurra primero, y 2 años, con millaje ilimitado de asistencia en carretera.

Más detalles próximamente

Está previsto que los detalles adicionales, las especificaciones y los precios de la Tundra 2027 se den a conocer durante el otoño de 2026.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de América del Norte durante casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

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CONTACTOS PARA LOS MEDIOS

Adam Lovelady

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FUENTE Toyota Motor North America