Toyota anuncia una inversión de $3,600 millones para ampliar su planta de San Antonio, lo que generará 2,000 nuevos empleos

La inversión permitirá el montaje de vehículos Tacoma, además de Tundra, Sequoia y ejes traseros

SAN ANTONIO, 8 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America (TMNA) anunció su inversión de $3,600 millones en la ampliación de su planta de fabricación en San Antonio con una segunda línea de montaje de vehículos destinada a la fabricación de camionetas Tacoma. La ampliación permitirá generar 2,000 nuevos puestos de trabajo de alta calidad y añadir 2.5 millones de pies cuadrados a Toyota Texas, lo que duplicará su tamaño para 2030.

Toyota anuncia una ampliación por $3,600 millones y 2,000 nuevos empleos en su planta de San Antonio, una inversión que permitirá el montaje de vehículos Tacoma, además de Tundra, Sequoia y ejes traseros.

TMNA efectuará el traslado de la producción de Tacoma desde Toyota Motor Manufacturing Baja California (TMMBC) a la planta Toyota Texas ampliada durante un período de aproximadamente cuatro años.

"La inversión continua de Toyota en Norteamérica es testimonio de nuestra confianza en la fuerza laboral, la innovación y el potencial de crecimiento a largo plazo de la región", señaló Ted Ogawa, presidente y director ejecutivo de TMNA. "Con la ampliación de nuestra planta de San Antonio, estamos profundizando nuestro compromiso con el sector manufacturero estadounidense, generamos empleos imporrtantes y sostenibles, a la vez que promovemos nuestra misión de entregar vehículos de alta calidad que satisfagan las necesidades cambiantes tanto de los clientes actuales como de los futuros".

Después de un proceso altamente competitivo, esta ampliación destaca el compromiso de Toyota con Texas como un centro esencial de innovación automotriz y excelencia en fabricación.

"Texas es el origen de la fabricación a gran escala y Toyota revalida esa convicción con una ampliación de $3,600 millones en San Antonio que duplicará la superficie de su fábrica y generará 2,000 puestos de trabajo nuevos", comentó el gobernador Abbott de Texas. "Esta inversión a la altura de la magnitud de Texas refleja la solidez de nuestra fuerza laboral y las ventajas comerciales sin precedentes que solo se encuentran en nuestro estado. Con el apoyo del Texas Enterprise Fund y del programa JETI, esta ampliación permitirá ofrecer oportunidades económicas a generaciones de familias de San Antonio y consolidará aún más a Texas como el principal destino de fabricación avanzada de primer nivel".

Esta inversión reciente permitirá añadir otra línea de montaje a la planta en Toyota Texas, la que ya incorpora una línea de montaje de vehículos y una nueva planta de ejes traseros que iniciará sus operaciones próximamente.

"Estamos muy orgullosos del equipo de Texas y de sus logros durante las últimas dos décadas", afirmó Frank Voss, vicepresidente del grupo de fabricación de camionetas en TMNA y presidente de Toyota Texas. "Los 2,000 acres de terrenos de propiedades en el sur de Texas donde se erige actualmente nuestra planta fueron seleccionados de manera deliberada por su potencial de ampliación conforme a la demanda de vehículos y esta fecha marca el primer paso para concretar este potencial. Nos complace enormemente sumar la querida Tacoma a nuestra línea galardonada existente y queremos agradecer al estado de Texas, al condado de Bexar y a la ciudad de San Antonio por su apoyo de larga data".

Esta ampliación eleva la inversión total de Toyota en San Antonio a $8,300 millones desde su fundación en 2003. El nuevo centro aportará mayor flexibilidad a la planta gracias a tecnologías de fabricación avanzadas y estará alineada con las operaciones más amplias de Toyota en Norteamérica. Toyota mantiene el compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, y promueve la resolución rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para lograr competitividad a nivel mundial en la región de Norteamérica.

"Durante dos décadas, Toyota demostró ser un socio leal y dedicado en esta comunidad", expresó el juez Peter Sakai del condado de Bexar. "Esta es la segunda inversión trascendental de la planta en dos años. Toyota sigue honrando sus compromisos aquí y esta interesante iniciativa evidencia la confianza que tiene una de las principales empresas del mundo tanto en el presente como en el futuro del condado de Bexar".

La plantilla local de empleados de Toyota ascenderá a aproximadamente 6,000 miembros del equipo, respaldados por 23 proveedores locales y sus empleados.

"Para San Antonio, es un honor albergar a Toyota y nos complace que nos hayan seleccionado para la ampliación adicional", comentó la alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones. "Esto constituye un reconocimiento importante del talento que ofrece nuestra ciudad, así como de las inversiones que nuestra comunidad está dispuesta a realizar para apoyar el crecimiento de Toyota. Esperamos la expansión de la familia Toyota en San Antonio".

Durante casi 20 años, Toyota Texas ha fabricado camionetas y SUV de calidad superior; solo el año pasado, ensamblaron más de 197,000 vehículos. La planta de San Antonio es la sede exclusiva de los modelos Tundra y Sequoia, los que se ensamblan en la misma línea de producción y se comenzarán a producir en su nueva planta de ejes traseros este otoño.

CITAS ADICIONALES

Senador estadounidense John Cornyn: "La aprobación de hoy para una nueva línea de montaje de Toyota en San Antonio es una excelente noticia para el condado de Bexar y para todo el estado de Texas", declaró el senador Cornyn. "Esta inversión de $3,600 millones generará 2,000 nuevos empleos bien remunerados y ofrecerá más oportunidades económicas a la zona centro-sur de Texas; felicito a Toyota por ampliar aún más su ya importante presencia en el estado de la Estrella Solitaria".

Senador estadounidense Ted Cruz: "Texas ostenta una posición de vanguardia en el país porque promovemos la libre empresa, los impuestos bajos y menores barreras estatales para quienes generan empleo. Felicito a Toyota por su nueva inversión de $3,600 millones en San Antonio. Es otro importante voto de confianza en la fuerza laboral y las políticas favorables al crecimiento de nuestro estado. Esta ampliación generará miles de puestos de trabajo bien remunerados, fortalecerá el sector manufacturero de Estados Unidos y consolidará a Texas como el mejor estado del país para construir, invertir e innovar. Espero con ansias ser testigo de las oportunidades que Toyota seguirá generan para San Antonio y las comunidades en todo nuestro gran estado".

Vicegobernador del estado de Texas, Dan Patrick: "La fórmula comprobada de libre mercado, un entorno normativo estable y responsabilidad fiscal de Texas son los motivos por los que el estado de la Estrella Solitaria sigue siendo el mejor lugar para hacer negocios en Estados Unidos", comentó el vicegobernador Dan Patrick. "La nueva inversión de $3,600 millones de Toyota en el condado de Bexar constituye otro argumento que respalda este hecho. Esta inversión transformadora para una nueva línea de fabricación de Toyota generará miles de millones de dólares en actividad económica para la economía local de San Antonio, así como más de 2,000 empleos bien remunerados para las familias de San Antonio y de las comunidades vecinas".

Presidente de la Cámara de Texas, Dustin Burrows: "Para el estado de Texas, es motivo de orgullo reforzar su alianza con Toyota Motor Manufacturing Texas mediante el anuncio de este nuevo centro en San Antonio", indicó el presidente Dustin Burrows. "Esta inversión refleja la confianza que empleadores de primer nivel como Toyota siguen depositando en el entorno pro empresarial y la fuerza laboral especializada de Texas. Agradecemos los empleos bien remunerados y las oportunidades económicas que este centro aportará a la región y esperamos seguir promoviendo la asociación de Texas con Toyota".

Representante del estado de Texas, John Lujan: "Como residente de San Antonio toda mi vida, he sido testigo del impacto que Toyota ha tenido durante las últimas dos décadas. Toyota se ha convertido en un componente fundamental de la identidad de nuestra ciudad y esta nueva inversión prolongará el legado de Toyota como promotor del progreso de los residentes en la zona sur que rompe los ciclos de pobreza y proporciona habilidades y empleos bien remuneradores perdurables. Para mí, es todo un honor trabajar codo a codo con los directivos de Toyota, el gobernador Abbott, el condado de Bexar y la ciudad de San Antonio para promover el éxito de nuestra comunidad. Deseo felicitar a Toyota por este hito que seguirá generando oportunidades y fortalecerá la zona sur de San Antonio por muchas generaciones".

Senador del estado de Texas, Roland Gutiérrez: "La decisión de Toyota Motor Manufacturing Texas de ampliar sus operaciones en San Antonio constituye una excelente noticia para nuestra comunidad y para el estado de Texas. Las generación de 2,000 nuevos puestos de trabajo y el impacto económico de más de $3,600 millones refleja la excelencia de nuestra fuerza laboral, nuestro entorno favorable para los negocios y las oportunidades que siguen surgiendo en nuestra región. Esta inversión promueve el dinamismo de nuestra ciudad y sienta las bases para un futuro más exitoso en nuestra zona. Toyota confía en San Antonio y le enorgullece invertir en las personas que hacen de nuestra comunidad un excelente lugar para vivir y trabajar. Esperamos fortalecer nuestra alianza y celebrar en conjunto el éxito continuo".

Superintendenta de ISD para el suroeste, Dra. Jeanette Ball: "Numerosas familias del Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) del suroeste mantienen una conexión personal real con la inversión de Toyota en nuestra comunidad. Nos enorgullece contribuir a apoyar su ampliación y la oportunidad que esta ofrece a nuestras familias".

Presidenta y directora ejecutiva de greater:SATX Regional Economic Partnership, Sarah Carabias Rush: "Esto supone una expansión transformadora para Toyota en San Antonio. Con una segunda línea de montaje de vehículos, Toyota seguirá generando puestos de trabajo de calidad con enormes oportunidades de desarrollo profesional para nuestra región de San Antonio", señaló Sarah Carabias Rush, presidenta y directora ejecutiva de greater:SATX Regional Economic Partnership. "Esta ventaja refleja la solidez competitiva de nuestra fuerza laboral especializada, nuestro liderazgo en fabricación automotriz innovadora y la colaboración fluida entre el estado de Texas, el condado de Bexar, la ciudad de San Antonio y nuestros socios de servicios básicos e infraestructura para aprovechar esta oportunidad".

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de EE. UU. por casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 48,000 personas en Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 36 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Con el fin de inspirar a la próxima generación a seguir una carrera en la fabricación avanzada, Toyota lanzó su plataforma de reserva de visitas presenciales y su experiencia de visita virtual en www.TourToyota.comque permite a los visitantes programar una visita en directo para ver varias de nuestras instalaciones de fabricación en pleno funcionamiento en Estados Unidos o visitar todas las plantas de forma virtual desde cualquier parte del mundo.

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FUENTE Toyota Motor North America