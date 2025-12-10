El nuevo portal The Home Depot Creator conecta influencers con entusiastas de las mejoras para el hogar con el fin de impulsar nuevas oportunidades de ingresos

Una lista repleta de estrellas, entre las que se incluyen Trinity Rodman, Dude Perfect y muchos más, se pone en marcha a tiempo para el evento futbolístico más grande del mundo

ATLANTA, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot anunció hoy el lanzamiento del portal The Home Depot Creator, plataforma diseñada para conectar a los creadores de contenido digital con The Home Depot, ayudarles a monetizar su contenido sobre mejoras para el hogar y a generar nuevas ideas para futuras colaboraciones.

El portal The Home Depot Creator es un polo centralizado donde los creadores pueden acceder a inspiración para contenidos, oportunidades de campañas y conocimientos especializados que les ayudarán a crear contenidos sobre mejoras para el hogar, proyectos para autodidactas y consejos de decoración, lo que en última instancia impulsará las recomendaciones de productos y la inspiración para propietarios, profesionales y aficionados autodidactas de todo el mundo. Los creadores de contenidos no solo conectan con las oportunidades impulsadas por la marca The Home Depot, sino también con su amplia red de proveedores y productos. Los creadores pueden ganar comisiones mediante enlaces de compra, acceder a herramientas para maximizar las oportunidades de contenido y realizar un seguimiento de rendimiento, todo ello a través del portal.

Miles de creadores ya se inscribieron y las solicitudes ya están abiertas al público. Una vez aceptadas las solicitudes, los miembros recibirán una formación inicial centrada en los creadores y tendrán acceso inmediato a oportunidades de contenido y campañas. Los creadores pueden utilizar recursos de formación, mejores prácticas, hashtags de marca, colecciones seleccionadas y catálogos de productos para maximizar su visibilidad con The Home Depot. Además de la formación, los participantes se beneficiarán de las capacidades de la tienda, ventajas especiales, obsequios de productos y mucho más.

"El portal The Home Depot Creator no es solo un sitio web, es una comunidad que promueve un compromiso importante con los clientes actuales y futuros mediante personalidades con talento que les dan la confianza necesaria para abordar sus proyectos de mejora del hogar", afirmó Molly Battin, vicepresidenta sénior y directora de Marketing de The Home Depot. "Sabemos que a nuestros clientes les encantan los deportes, por lo que estamos especialmente emocionados de lanzar este programa con nuestra formación inicial, que ofrecerá contenido futbolístico personalizado, como por ejemplo, cómo transformar el patio trasero para partidos de fútbol propios y reuniones para ver los partidos en el vecindario".

El portal The Home Depot Creator se pone en marcha antes del mayor evento futbolístico del mundo, con la colaboración de The Home Depot y una lista de creadores destacados conocidos como formación inicial, para generar entusiasmo y pasión por el mayor escenario futbolístico.

La amplia lista de diseñadores, expertos en mejoras para el hogar, atletas y profesionales se creó para garantizar que las fortalezas y el estilo de contenido únicos de cada creador ayuden a brindar apoyo en una amplia variedad de proyectos, con la ayuda de The Home Depot, al tiempo que se inspira a la próxima generación de propietarios de viviendas.

La formación inicial incluye a:

Dude Perfect

Trinity Rodman

Dad Advice from Bo

Glam Dapper

DIY Huntress

Carlos Flores

OPE Pros

Tony Henry

Anothony Vidal

Grill Dads y muchos más...

"Estoy muy emocionada por colaborar con The Home Depot, ya que siempre ha sido una marca sólida y de confianza", afirmó Trinity Rodman, miembro de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos. "Va a ser muy divertido colaborar con ellos durante el mayor evento deportivo del mundo el año que viene".

Los creadores pueden inscribirse para formar parte del programa Creator de The Home Depot a partir de hoy mismo visitando https://creators.homedepot.com.

