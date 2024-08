EL NVISION LATINO FILM & MUSIC FESTIVAL ANUNCIA SU ATRACTIVO PROGRAMA EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DE SU 10º CELEBRACIÓN ANUAL

Una celebración de la creatividad y el talento latino con proyecciones de películas, paneles y espectáculos musicales en vivo del 10 al 12 de octubre en el Museo de Arte de Palm Springs.

PALM SPRINGS, CA, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- El NVISION Latino Film and Music Festival, una vibrante evolución del Official Latino Film Festival, revela su dinámico programa en el marco de su 10º celebración anual. Este año, el festival se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre en colaboración con el Museo de Arte de Palm Springs y presentará una variada selección de películas que destacan la cultura latina, las comunidades indígenas, las narrativas LGBTQA+ y mucho más.

El festival presentará un impresionante programa de cuatro largometrajes y treinta y cinco cortometrajes. Estas películas representan a diversos países, como: Estados Unidos, Cuba, España, República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, Canadá, México, Argentina y Costa Rica. NVISION Latino también contará con paneles exclusivos y charlas especiales a cargo de reconocidas personalidades de la industria como Leslie Grace, Anthony Ramos, Jessy Terrero y otros, que ofrecerán una visión única del vibrante mundo del cine y la música latina.

"Cada película que seleccionamos es un testimonio de la creatividad, la resiliencia y las diversas perspectivas de los artistas latinos de todo el mundo. La selección de este año muestra historias audaces que desafían, inspiran y celebran la riqueza de nuestra cultura", dijo Lex Borrero, cofundador y CEO de NTERTAIN". "Aunque es crucial amplificar a estos artistas que han creado notables largometrajes y cortometrajes independientes, es igualmente importante fomentar un espacio en el que sepan que tienen una comunidad en la que apoyarse. Nuestro festival busca proporcionarles conversaciones inspiradoras y recursos prácticos que les ayuden a seguir alcanzando y subiendo a los escalones más altos del entretenimiento. Estamos impacientes por que el público experimente estas poderosas narrativas y el innegable talento que hay detrás de ellas".

"Estamos encantados de asociarnos con el NVISION Latino Film & Music Festival para dar vida a este extraordinario evento en el Museo de Arte de Palm Springs", declaró Adam Lerner, director ejecutivo del museo. "Este año esperamos profundizar nuestra relación existente con el festival y continuar demostrando nuestro compromiso de presentar ofertas artísticas y culturales de primer nivel que conectan entre la comunidad latina/latine".

El 59 % de las películas presentadas son dirigidas por mujeres y el programa representa cerca del 20 % de cineastas LGBTQA+, junto a un gran número de obras de comunidades afrolatinas, de personas con discapacidad e indígenas.

"Captar el ritmo de la cultura a través de las historias que cuentan los cineastas es realmente estimulante. Este año, el programa refleja una energía dinámica y audaz, ya que estas historias abordan el valiente acto de enfrentarse a los retos con la determinación de que ' la única salida es atravesándolos' ", comentó Christine Dávila, directora de programación de NVISION. "Hemos optado por incorporar una combinación variada de géneros como:comedia, documental, animación, música, experimental y de acción, destacando a artistas de una amplia gama de comunidades a lo largo de toda la programación. Nuestro objetivo es sobrepasar las categorías tradicionales y abarcar todo el espectro de la diversidad tanto en el medio cinematográfico como en los temas explorados".

NVISION Latino abrirá con el estreno en California de Ponyboi, una innovadora película escrita por River Gallo y dirigida por Esteban Arango. Esta apasionante narración neo-noir relata el desgarrador trayecto de una joven trabajadora sexual intersexual de Nueva Jersey que, tras un fallido negocio de drogas el día de San Valentín, debe huir de la mafia. River Gallo ofrece una interpretación deslumbrante como protagonista y guionista de esta fascinante película de género. En colaboración con el director Esteban Arango, dan vida con ingenio a un sentido distintivo del lugar y del personaje. Su trabajo es un ejemplo de la misión que tiene el festival de destacar a los cineastas latinos que están innovando en la escritura narrativa y visual del cine.

El festival concluirá con el estreno en la Costa Oeste de En la Caliente: Tales of a Reggaeton Warrior, dirigida por Fabien Pisani. Este evocador documental explora la vida del artista cubano Kandyman, una figura fundamental en el movimiento del reggaetón, y ofrece una visión poco común de la crisis de Cuba en los años 90. En la Caliente, es un poderoso recordatorio de cómo la música moldea la cultura y Pisani capta la esencia cruda y auténtica de Kandyman, un pionero icónico pero casi olvidado que revolucionó el género.

La proyección destacada del festival es el estreno en Estados Unidos de Esta Ambición Desmedida, dirigida por Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González. Esta película ofrece una mirada profunda al artista español C. Tangana, capturando una imagen vibrante del viaje y la encrucijada creativa de un artista intransigente. La inclusión de la película en el festival de cine latino reafirma el compromiso del festival con la música y la unidad, y celebra los lazos lingüísticos y culturales compartidos dentro de la comunidad hispana en general.

Entre lo más destacado figuran:

PROYECCIONES

Hive , (Estados Unidos, escrita y dirigida por Felipe Vargas) Un cortometraje de terror de Felipe Vargas protagonizado por la actriz del Universo Cinematográfico Marvel Xóchitl Gómez, conocida por su papel en Doctor Strange: en el Multiverso de la Locura .

, (Estados Unidos, escrita y dirigida por cortometraje de terror de protagonizado por la actriz del Universo Cinematográfico Marvel Xóchitl Gómez, conocida por su papel en . Shut up and Fish (Estados Unidos, dirigida por Raúl Sánchez y Pasqual Gutierres ) - De los visionarios directores mexicano-americanos de vídeos musicales Pasqual Gutiérrez y Raúl «RJ» Sanchez, también conocidos como CLIQUA, que recientemente dirigieron el cortometraje de Iván Cornejo para Apple 15, Shut up and Fish es una colección de vívidas y atrevidas historias de adolescencia inspiradas en la actual cultura juvenil latina de Los Ángeles que giran en torno a cuestiones de identificación social, pertenencia y la creación de un personaje real.

(Estados Unidos, dirigida por Raúl Sánchez y ) De los visionarios directores mexicano-americanos de vídeos musicales Pasqual Gutiérrez y Raúl «RJ» Sanchez, también conocidos como CLIQUA, que recientemente dirigieron el cortometraje de Iván Cornejo para Apple 15, es una colección de vívidas y atrevidas historias de adolescencia inspiradas en la actual cultura juvenil latina de Los Ángeles que giran en torno a cuestiones de identificación social, pertenencia y la creación de un personaje real. All the words but the One (Estados Unidos, escrita y dirigida por Nava Mau , nominada al Emmy) Una cena con el nuevo jefe de su pareja da un giro muy tenso cuando Maya se da cuenta de que también está sentada frente a alguien de su pasado.

(Estados Unidos, escrita y dirigida por , nominada al cena con el nuevo jefe de su pareja da un giro muy tenso cuando Maya se da cuenta de que también está sentada frente a alguien de su pasado. Tuhaymani'chi Pal Waniqa (The Water Flows Always) (Estados Unidos, dirigida por Gina Milanovich Nils Cowan) Un padre intenta reconectar a su hija con sus raíces indígenas y los antiguos manantiales del desierto de Mojave , justo cuando un nuevo proyecto de extracción de agua amenaza su propia existencia.

(Estados Unidos, dirigida por padre intenta reconectar a su hija con sus raíces indígenas y los antiguos manantiales del desierto de , justo cuando un nuevo proyecto de extracción de agua amenaza su propia existencia. Iron Lung (Estados Unidos, dirigida por Andrew Reid) Cuando una tormenta deja sin electricidad a su pulmón de acero, una superviviente de polio y su hermana ingeniera se encuentran en una carrera contrarreloj para encontrar una nueva forma de que ella pueda respirar.

(Estados Unidos, dirigida por una tormenta deja sin electricidad a su pulmón de acero, una superviviente de polio y su hermana ingeniera se encuentran en una carrera contrarreloj para encontrar una nueva forma de que ella pueda respirar. Split Decision (Canadá, escrito y dirigido por Gigi Saul Guerrero) Creado , filmado y editado en sólo 48 horas, este cortometraje cuenta la historia de un veterano campeón de boxeo con demencia, que lucha por recordar los últimos momentos de su combate más emblemático.

Para ver la lista completa de películas, haz click AQUÍ

La gran influencia de la música latina resuena en todo el festival, con una serie de paneles que profundizan en una amplia gama de temas y puntos de vista de la industria. Estos paneles contarán con la participación de destacadas voces de la industria, como la actriz y nominada a varios GRAMMY Latinos Leslie Grace, el actor y artista Anthony Ramos, el fundador y CEO de Cinema Giants, Jessy Terrero y ejecutiva musical, Areli Quirarte, entre otros expertos. Cada panel promete ofrecer valiosas perspectivas sobre el versátil panorama de la música y el cine latino.

PANELES - JUEVES 10 DE OCTUBRE .

Art & Innovation in Music Videos

La llegada de plataformas digitales como YouTube ha revolucionado la distribución de vídeos musicales, permitiendo una gama más amplia de estilos y experiencias. Esta evolución ha transformado los vídeos musicales, que han pasado de ser simples ilustraciones de canciones y cortometrajes musicales a formas de arte dinámicas y dirigidas por directores que ahora forman parte integrante del panorama musical digital. Las fronteras entre la música, el cine y las artes visuales se difuminan cada vez más a medida que directores y artistas colaboran para crear experiencias altamente conceptuales y atractivas. Escucha a directores innovadores hablar de cómo están superando los límites y redefiniendo la experiencia de los vídeos musicales.

Leaders Building Timeless Brands

Una conversación centrada en la economía empresarial y en cómo los líderes empresariales latinos han defendido una mentalidad que prioriza las oportunidades de mercado. Este panel va más allá de las discusiones familiares sobre los retos de Hollywood , destacando a los líderes que implementan soluciones empresariales tangibles. Descubra cómo estos pioneros han identificado oportunidades únicas en el mercado y han aprovechado su profundo conocimiento cultural y su perspicacia empresarial para lograr un éxito notable.

PANELES - VIERNES 11 DE OCTUBRE

Soundtracks: The Power of Music in Film

La música posee un poder único para evocar emociones y amplificar la narrativa de una película. La pista de sonido adecuada puede aumentar la tensión, revelar las luchas internas de un personaje o celebrar el triunfo de un protagonista. Esta sesión, que combina interpretación y debate, mostrará cómo la música transforma nuestra experiencia cinematográfica. Los expertos explorarán diversos métodos de integración de la música para mejorar la narración en la pantalla.

Creating your Own Narrative Destiny

Este panel ofrece un debate fascinante con cineastas que superan los obstáculos financieros para desatar su creatividad a través del trabajo de creadores visionarios que redefinen la narrativa mediante técnicas inventivas de bajo presupuesto. Descubre cómo mantienen la autenticidad y la artesanía al tiempo que amplían los límites de su arte.

Becoming a Multi-hyphenate

En una conversación inspiradora sobre la transición de la carrera de artista a actor, este panel explorará los retos y los triunfos de la evolución de un medio creativo a otro. Escucha los relatos de primera mano de personas que han recorrido con éxito este camino, compartiendo sus puntos de vista y sus experiencias.

The Power of the Written Word

Este panel explora cómo el uso del lenguaje descriptivo y sensorial en la narración hace que la escritura sea más cercana y emocionalmente atractiva. Descubre cómo la ruptura efectiva de las estructuras oracionales y el uso del diálogo pueden transformar la experiencia del lector y la interpretación de una historia. Ya sea ficción o no, en formato impreso o digital, la forma en que se escribe una historia influye significativamente en cómo se percibe, se recuerda y se conecta emocionalmente con el lector.

PANELES - SÁBADO, 12 DE OCTUBRE

Turning a Viral Moment into an Animation Empire: A Conversation with Vivienne Medrano

Este panel destacará a creadores innovadores y se enfocará en cómo la tecnología y la creatividad pueden aprovecharse para forjar carreras exitosas. Los panelistas compartirán sus experiencias y puntos de vista sobre cómo aprovechar las herramientas digitales para construir una marca.

America's Biggest Blind Spot

El consumidor latino es el principal punto ciego para las empresas, los vendedores, los narradores, y los políticos, entre otros. En esta sesión se analizará cómo podemos utilizar la data, el diseño centrado en el ser humano, las estrategias basadas en el conocimiento y las narrativas auténticas para comprender realmente y captar al consumidor más influyente del país.

Los máximos galardones a los mejores cortometrajes estadounidenses e internacionales confieren un premio de $5,000 y los largometrajes de $10,000. Los asistentes pueden adquirir pases anticipados a partir de $124.99 (disponibles hasta el 2 de septiembre), pases regulares de admisión de tres días a $149.99 y pases individuales de un día a partir de $74.99 para el jueves y el viernes y $99.99 para el sábado. Además, se pueden adquirir entradas VIP por $199.99, que dan acceso exclusivo a los tres días. Para más información sobre la programación y la compra de entradas, visite https://nvisionfestival.com/ o siga a NVISION en Instagram @nvisionfestival.

SOBRE NVISION LATINO FILM & MUSIC FESTIVAL

El NVISION Latino Film & Music Festival está comprometido a poner en el foco de mira el poder transformador de la cultura, a defender el talento latino diverso y a ofrecer una plataforma valiosa para el descubrimiento, la exhibición y la celebración de trabajos innovadores en el cine, la música, las artes y la tecnología. Desde su creación, el festival ha estado a la vanguardia de la exhibición de la vibrante diversidad y la creatividad sin límites de los cineastas y artistas latinos y latinas en los Estados Unidos. Con el compromiso de amplificar las voces y las historias que enriquecen nuestro tejido colectivo, NVISION sigue siendo una fuerza pionera en el panorama cultural, fomentando la conexión, la inspiración y el aprecio por la experiencia latina.

SOBRE NTERTAIN

Fundada por los titanes de la industria Lex Borrero, Tommy Mottola y Tainy, NTERTAIN es una compañía de medios líder en el mercado compuesta por NEON16, NTERTAIN STUDIOS y la agencia de marketing cultural AM16. Juntas, estas entidades forman un innovador ecosistema de creativos que están cambiando la percepción, el posicionamiento y la narrativa de la cultura latina en el panorama mediático actual. Con un compromiso implacable con la disrupción y la innovación, NTERTAIN está a la vanguardia de la conducción de un cambio significativo y la elevación de las voces latinas a escala global.

SOBRE EL MUSEO DE ARTE DE PALM SPRINGS

El Museo de Arte de Palm Springs es la institución cultural más grande del Valle de Coachella. El edificio insignia, situado en el centro de Palm Springs, ofrece atractivas exposiciones de arte, una amplia colección permanente y el Teatro Annenberg, todo ello en un edificio arquitectónicamente significativo de 150,000 pies cuadrados. A cinco cuadras de distancia, el Centro de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte de Palm Springs, Edwards Harris Pavilion, presenta exposiciones y programas que exploran los ricos temas de la arquitectura y el diseño. La colección del museo también contiene dos íconos del diseño modernista: Frey House II en la ladera de la montaña detrás del edificio principal y Aluminaire House™ en los terrenos del museo.

